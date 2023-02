Jojo Todynho tira curativo e mostra resultado da lipo de papada

Após fazer uma lipo de papada, Jojo Toddynho usou as redes sociais para mostrar o resultado. O procedimento estético tem como objetivo reduzir a gordura localizada na região do pescoço.



Através do Instagram, a artista gravou todo o processo de retirada da "tape", uma bandagem elástica e contensiva comumente utilizada no pós-operatório de cirurgias plásticas. "Vamos ver agora. Ai que sofrimento", iniciou no vídeo.

Em seguida, apareceu sem a faixa. "Tirei o tape, e amanhã já tenho drenagem", contou. "De pouquinho a pouquinho vai indo. Está meio calombada aqui. Fica mesmo. Com o tempo, ela vai desinchando. Isso aqui é da cirurgia, que só tem dez dias", explicou.

No ano passado, Jojo havia dito que iria fazer uma bariátrica, mas em janeiro revelou que mudou de ideia e decidiu emagrecer através de exercícios e alimentação. Desde então, ela compartilha o processo através das redes sociais.

De acordo com a cantora, o desejo de transformação veio não por pressão estética, mas por querer melhor qualidade de vida. "Eu estou em busca de uma vida melhor, saudável, incentivando as pessoas que me seguem aqui. Quando eu falo aqui que as pessoas tem que se amar da forma que são, não quer dizer que não podemos melhorar e evoluir", declarou em janeiro.

