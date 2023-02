Jojo Todynho rebate acusações do ex-marido: "Aprenda a ser homem"

A cantora Jojo Todynho usou seu perfil no Instagram para rebater as acusações feitas pelo ex-marido, Lucas Souza, em um programa de rádio. Em entrevista dada, ele afirmou que a artista o traia e era "bolsonarista".

Por meio de uma live, Jojo contou sobre a relação que teve com o ex-militar: "Mil maravilhas", disse ela a respeito do começo do relacionamento. Segundo ela, Lucas era bastante carinhoso e foi mudando o com o tempo.

“Eu vou arrumar um lugar pra estacionar aqui, pra falar umas verdades”, iniciou Jojo Todynho. Em tom de voz bastante alto, ela continua: “Lucas, tudo e qualquer coisa que eu falei sobre você, eu tenho como provar, tá? Eu não vim blefar na internet não, porque eu falo e provo! Você é safado, pilantra, 171, vagabundo, descarado, mentiroso, entendeu?”.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Com o carro estacionado, ela ressalta que o ex-marido está mentindo a seu respeito e o ameaça: “Vem pro Rio de Janeiro que eu vou te dar um pau. Eu vou te quebrar na porrada, eu! Eu vou mandar meus amigos te segurar".

"Eu vou te dar porrada pra você aprender a ser homem e honrar isso que você tem dentro das calças que você diz que é peru", grita. Em sequência, ela se autoafirma: "Eu honro o que eu tenho dentro das calças. Eu sou mulher pra caralho”.

Ainda fazendo apologia à violência física, a cantora finaliza o "recado": “Tu quer ganhar fama em cima de mim, tu vai ganhar, mas todo quebrado, que eu vou te mete-lhe a porrada, eu vou te ensinar a ser homem".

jojo mandando o papo mais que reto pro ex pic.twitter.com/xY6grBH6wJ — luscas (@luscas) February 10, 2023

"Acusações do ex-marido de Jojo Todynho

Em entrevista para a rádio "Chupim", da Metropolitana FM, nesta quinta-feira, 9, o Lucas Souza acusou a ex-esposa Jojo Todynho de traição.

“Eu peguei a Jojo trocando mensagens com outro. Eu não conhecia ele, mas tinham outros amigos em comum nesse grupo. Aí me mandaram a conversa através de uma mensagem temporária. Fiquei muito nervoso quando eu vi. Confrontei a Jojo, que não teve o que falar”, iniciou o rapaz.

Dando sequência, ele detalhou: “A situação entre nós ficou muito ruim, eu não queria terminar, mas foi inevitável. Eu ficava pensando que ela estava conversando com outro cara, seguindo ele nas redes sociais e fiquei muito inseguro. Foi difícil pra mim”.

Nas redes sociais, Lucas também acusou Jojo de ser preconceituosa e "bolsonarista". “Ela é a maior bolsonarista e preconceituosa que tem. Parece até mentira, né? Uma pessoa preta, gorda e que veio de uma periferia e sofreu tanto preconceito ser tão arrogante e desumilde”, disse.

Sobre o assunto Jojo Todynho faz B.O e pede medida protetiva contra ex-marido: "Ele me agrediu"

De Jojo Todynho a Casimiro: Confira famosos que serão comentaristas da Copa

Jojo Todynho confirma bariátrica: "Desejo partiu do meu coração'"

Jojo Todynho assina divórcio e marca festa: "Meu renascimento"

"Não tenho um minuto de paz", desabafa ex de Jojo Todynho

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui

Tags