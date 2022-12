Jojo Todynho faz B.O e pede medida protetiva contra ex-marido: "Ele me agrediu"

Nos stories do Instagram, Jojo afirmou que Lucas Souza não aceita o fim do casamento e a agrediu verbalmente. Aos prantos, o militar confirmou ter xingado a cantora, mas alegou não ter intenção de "fazer nada com ela"

A cantora Jojo Todynho esteve em uma unidade da Delegacia de Atendimento à Mulher (DEAM), no Rio de Janeiro (RJ), na manhã deste sábado, 10, para registrar um Boletim de Ocorrência contra o ex-marido, Lucas Souza. Jojo pediu uma medida protetiva contra o militar.

Segundo a cantora, ele não aceita a separação e faz tentativas de reatar, mas após recusas a agrediu verbalmente na última sexta-feira, 9.

“Nas suas tentativas de pedir para voltar, e eu negando, ontem ele me agrediu verbalmente, porque agressão não é só física, mas é psicológica também. E uma mulher quando diz que não, é não. Eu não aceito nenhum tipo de falta de respeito, até porque eu não desrespeitei, eu não diminuí ele como homem, e não vou aceitar que ele faça isso comigo (sic.)”, relatou a artista em seu perfil no Instagram.

O fim do casamento entre os dois aconteceu no início de novembro em meio a polêmicas, e desde então Lucas já foi visto com outras mulheres, inclusive pela própria Jojo.

Ele está no Catar, de onde acompanha os jogos da Copa do Mundo. A funkeira é comentarista da Central da Copa, na Globo.

“Vim aqui deixar registrado, porque homem, meu amor, seja ele quem for, aqui não se cresce. Não se cresce mesmo. Meu amigo, tu já tá vivendo sua vida, fazendo suas coisas, viva sua vida, me esqueça de uma vez por todas”, desabafou.

A apresentadora também disse que foi orientada pela advogada a contratar um segurança: “A Renata (Branco, melhor amiga da cantora) contratou segurança para eu andar. Sempre andei sozinha, fiz minhas coisas sozinhas, só que hoje não dá mais. Mais do que ninguém tenho que me resguardar. Não conheço a pessoa que eu vivia. Tô conhecendo agora”.

Jojo expôs ainda que não reconhece mais a pessoa com quem foi casada. “Não queria estar fazendo isso. Registrar contra uma pessoa que eu já chamei de marido, que jurei amor, é muito triste. Mas com uma mulher como eu, homem nenhum se cria”, declarou.

Nos stories, Lucas apareceu chorando e se manifestou sobre o ocorrido. Ele admitiu ter agredido Jojo verbalmente, mas afirmou que não tinha intenções de fazer algo contra a ex. “Pra quê medida protetiva, cara? Eu xinguei ela, assim como ela me xingou também. O que está acontecendo, meu Deus do céu?”, indagou, aos prantos.

“Por que, meu Deus? (...) Eu tive uma conversa com a Jojo e eu xinguei ela, mas eu não queria fazer nada com ela. (...) Não precisa de medida protetiva contra mim. Eu nunca ia fazer mal para uma mulher. Minha vida já está um inferno”, lamentou.

Nos stories, Lucas apareceu chorando e se manifestou sobre o ocorrido (Foto: Reprodução/Instagram)



Após a repercussão, Jojo apagou os vídeos publicados e pediu que não atacassem o ex-marido. Lucas também deletou os stories em que aparecia chorando.

*Vítimas de agressão podem denunciar os casos à Central de Atendimento à Mulher para acolhimento e informação de protocolos por meio do número 180.

