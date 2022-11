Jojo Todynho assina divórcio e marca festa: "Meu renascimento"

Em suas redes sociais, Jojo Todynho, 25 anos, falou sobre a assinatura de seu divórcio do militar Lucas Souza, 21. Nesta quinta-feira, 3, a artistas afirmou que está decepcionada com o ex-marido e que fará uma festa para comemorar sua nova fase solteira.

A cantora contou no stories de seu perfil no Instagram que assinou o documento do divórcio com “dor no coração” e que está “decepcionada”: “O Lucas que eu vejo hoje não é o com quem me casei, não é o Lucas por quem um dia me apaixonei”.

Triste, Jojo faz referência ao seu passado, afirmando já ser acostumada a decepcionar-se e ser chamada de “vilã”: “Muitas vezes eu prefiro manter o silêncio e ter paz do que ter razão.”

“Uma mulher quando toma sua decisão, não tem quem a faça voltar atrás", assim a artista finaliza sobre sua tristeza e afirma que fará uma festa para comemorar seu “renascimento” como uma “nova mulher”.

“Por isso, eu estou fazendo um Halloween Fantasy do divórcio. Vou comemorar o meu renascimento. Eu botei o meu cropped e renasci", finaliza Jojo.



Veja ao vídeo em que a artista fala sobre o divórcio:

