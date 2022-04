Look de milhões? Saiba quanto custa roupa usada por Maisa no Altas Horas

A atriz e apresentadora viralizou nas redes sociais por conta do look escolhido e recebeu críticas dos internautas

Maisa Silva viralizou nas redes sociais por conta da roupa escolhida para usar no "Altas Horas", programa da TV Globo exibido aos sábados. A atriz e apresentadora vestiu uma camisa social oversized e por cima uma minissaia e casaco de tricô, além de salto alto com meia nos pés. O look viralizou nas redes sociais e recebeu críticas. No entanto, internautas podem até ter achado o look "de centavos", expressão usada para se referir a algo ruim, mas a verdade é que o preço foi de milhares.

Todas as peças usadas por Maisa pertencem à marca de luxo italiana Miu Miu e foram destaques da temporada primavera-verão. O mesmo look foi apresentando no desfile da marca realizado em Paris no mês de outubro do ano passado. No site da grife, a camisa usada por Maisa custa R$ 6 mil. Já a saia de apenas 20 centímetros custa R$ 3.450. Os sapatos aparecem no valor de R$ 5.300.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

As peças escolhidas por Maisa já foram usadas por outras celebridades. A cantora brasileira Manu Gavassi vestiu a camisa e a minissaia para ir ao desfile da Miu Miu em março, durante a semana de moda em Paris. A atriz estadunidense Nicole Kidman também usou a minissaia ao estampar a capa da Vanity Fair.

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker.





Tags