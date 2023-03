Vai Na Fé: Sheron Menezzes celebra primeira protagonista na Globo

Protagonista de “Vai na Fé”, novela das sete da Rede Globo, Sheron Menezes tem muito para comemorar. Dando vida à Sol, a mais recente produção da emissora tem sido um sucesso de audiência.

Sendo sua primeira protagonista na carreira, Sheron comemorou a conquista no palco do Domingão do Huck, no último domingo, 26. "Eu não vou dizer que eu esperei por esse lugar, eu batalhei muito para estar nesse lugar. Eu batalhei demais!”, relembrou a atriz.

Emocionada, a atriz de 39 anos esteve no elenco de outras novelas que foram sucesso na Globo, como "Celebridade", “Lado a Lado”, “Liberdade, Liberdade” e “Novo Mundo”.

Em “Vai na Fé”, Sheron tem pela primeira vez um personagem de destaque: “Eu dei tudo de mim nesses 20 anos e eu estou muito feliz de estar conseguindo mostrar para vocês tudo o que eu construí aqui dentro".

Durante o Domingão do Huck foi exibido um vídeo em que Taís Araújo parabeniza Sheron pela conquista: “As coisas têm que ser nomeadas: a Sheron é a protagonista de novela. E ela não é só uma protagonista, ela é protagonista de uma novela de sucesso. Cheia de gente como a gente. Isso tem um valor muito grande!”.



