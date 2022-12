MC Cabelinho faz música romântica para Bella Campos: "Estou apaixonado"

O cantor MC Cabelinho compôs uma nova música de amor em seu álbum “Little Love” dedicado a Bella Campos, a “Muda” na nova versão da novela “Pantanal”. Namorando, ele afirma que está “apaixonado” e que faria mais “um milhão” de músicas para Isabella, como a chama.

A nova música se chama “Minha Cura”. “Aproveitei o gancho do ‘Little Love’ e escrevi ‘Minha Cura’. Foi, sim, uma declaração para ela, não que eu não tenha me declarado antes”, afirma MC Cabelinho ao Gshow.

Também ator, ele e Bella se conheceram durante a produção da próxima novela das sete na TV Globo, “Vai na Fé”, onde atuarão juntos. Os dois se conheceram durante a preparação para a produção.

História de MC Cabelinho e Bella Campos

Cabelinho lembra que eles sempre conversavam até que começaram a ficar. Saíram para beber, para curtir e um dia antes da sua turnê pela Europa, ela foi para a casa dele ajudar a arrumar sua mala.

“Ela me levou para o aeroporto. Durante a minha viagem toda a gente se falou por chamada de vídeo. Então foi aí que eu realmente falei: ‘Caraca! Estou apaixonado! A mina tã lá longe e tá dando atenção para mim e vice-versa!’”, conta.

Na mesma história, ele relembra de quando retornou ao Brasil. “Quando eu cheguei a gente se viu. Eu já trouxe um anel de compromisso para ela. Foi daí em diante que a gente começou a namorar e viu que realmente queríamos estar perto um do outro", conta

O pedido de namoro veio no mesmo momento. O casal expõe o relacionamento nas redes sociais e recebe muito apoio dos fãs. “Eu sinto que o público apoia nosso relacionamento, que está do nosso lado. Até hoje eu não vi nenhum comentário negativo a respeito da nossa história. Ela fica brincando em casa mesmo e até posta falando que ‘nosso marido já tomou café’”, afirma.

Letra da música “Minha Cura”

O que aconteceu?

Tudo mudou quando ela apareceu

tentei escapar, mas a paixão pegou

Nossa vibe, nosso beijo combinou

Amor

E ela me chama de vida

Amor da minha vida!

E quando a fome bate: x-tudo e guaravita



Até quem vê de longe

Sente que nós combina

Muito linda, até nas fotos

Que os paparazzi tira

Vagabundo também ama, vagabundo também leva flor

Quem diria que o Cabelinho uma hora ia falar de amor

Você é a minha cura

Jura que tu não vai me abandonar?

Me fazendo perder a postura de cria

Admito, não vou negar

Não vou dar esse gosto que esse povo quer

Tipo me ver vacilando com a minha mulher

Vários cara sente inveja, querem meu lugar

Várias mina me deseja, mas só pode olhar

Observei você dormindo

Você deitada do meu lado

Amor, sonha comigo?

Mais que amigos, namorados

Em breve, seu marido

E quem sabe, um dia, vai ser a mãe dos meus filhos

E nosso tempo é tão corrido

Eu e ela, agenda cheia, vários compromissos

Mas, mesmo assim, quero dizer: ‘preta, tu é meu vício’

Eu sou um homem de sorte e todo mundo sabe disso

Você é a minha cura

Jura que tu não vai me abandonar?

Me fazendo perder a postura de cria

Admito, não vou negar

Você é a minha cura

Jura que tu não vai me abandonar?

Me fazendo perder a postura de cria

Admito, não vou negar



