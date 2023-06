Taylor Swift e Matty Healy, do The 1975, terminam namoro, diz revista

Taylor Swift e Matty Healy terminam namoro; cantora e o vocalista do The 1975 estariam se relacionando desde o início de maio

Taylor Swift e o cantor Matty Healy terminaram o relacionamento de um mês após rumores de romance entre o casal de artistas. "Ela se divertiu com ele, mas sempre foi casual. Eles não estão mais envolvidos romanticamente", disse uma fonte à revista People.

A cantora e o vocalista do The 1975 estariam se relacionando desde o início de maio. Segundo o veículo, eles foram vistos em público juntos várias vezes. O casal foi visto juntos no Electric Lady Studios, estúdio de Jimi Hendrix em Nova York, no último dia 15, ao lado de estrelas como Jack Antonoff, Margaret Qualley, Kendrick Lamar e Florence Welch.

Matty Healy também esteve presente em todos os seis shows da “The Eras Tour” de Taylor Swift, realizados em Nashville e na Filadélfia. O artista também foi visto na plateia da apresentação ao lado do pai e de amigas da diva pop, como Blake Lively e Gigi Hadid.

Ainda de acordo com a People, durante o show da “The Eras Tour” na cidade de Foxborough, em Massachusetts, ocorrido no dia 20 de maio, Taylor parou por um momento antes de apresentar a faixa “Question …?” para dar aos fãs uma atualização de vida.

"Eu nunca estive tão feliz em minha vida em todos os aspectos da minha vida. E eu só quero agradecer por fazer parte disso", disse Swift à multidão, no Gillette Stadium. "Não é apenas uma turnê, eu apenas sinto que minha vida finalmente parece fazer sentido. Então pensei em tocar essa música que me traz muitas lembranças felizes", continuou.

Dias depois, eles foram flagrados se beijando no Zero Bond, local exclusivo para membros, na cidade de Nova York. Em 27 de maio, Healy apareceu para abordar os rumores de romance no Big Weekend, da BBC Radio 1, em Dundee, Escócia, com uma mensagem enigmática para os fãs.

"É tudo um pouco? É sincero? Será que ele vai resolver isso? Todas essas perguntas e mais serão ignoradas na próxima hora. Senhoras e senhores, este é The 1975", comentou o cantor.



