Tom Cruise estaria em busca de "alguém especial" após fora de Shakira

Um dos principais nomes de Hollywood, o ator Tom Cruise estaria encontrando dificuldades em encontrar um novo amor, mas uma fonte ligada ao artista confirma que ele estaria "determinado" a buscar "alguém especial". As informações são do site Radar Online.

Recentemente, o astro da franquia "Missão Impossível" teria investido na cantora colombiana Shakira, que não correspondeu. Os dois foram vistos durante o Grande Prêmio de Fórmula 1 ocorrido em Miami, nos EUA, e Tom teria enviado flores à artista após o encontro.

Shakira, porém, teria barrado as investidas mais intensas do ator e não retribuído o interesse. A fonte próxima a Tom afirmou ao site estadunidense que amigos do artistas o aconselharam a conter as ações. "Tom é uma personalidade do tudo ou nada, ele vai de zero a 100", definiu.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O astro de Hollywood foi casado com as atrizes Mimi Rogers (de 1987 a 1990), Nicole Kidman (de 1990 a 2001) e Katie Holmes (de 2006 a 2012). Recentemente, além de Shakira, Cruise também foi alvo de especulações sobre um romance com a atriz Hayley Atwell, o que não foi confirmado por nenhuma parte.

Sobre o assunto Missão Impossível 7: filme com Tom Cruise ganha 1º trailer; assista

Jorge Drexler volta ao Brasil para fazer "o maior show da carreira"

Shakira vai ao GP da Espanha em meio a boato de affair com Lewis Hamilton

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui