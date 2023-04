Shakira escreve carta e pede privacidade para os filhos com Piqué

Após pouco menos de um ano do divórcio com o ex-jogador de futebol Gerard Piqué, a vida de Shakira tem sido cada vez mais tema dos portais internacionais. Diante da exposição da vida pessoal do ex-casal, Shakira fez um apelo aos paparazzis internacionais em carta compartilhada nesta segunda-feira, 11, em sua rede social.

No comunicado, a cantora colombiana solicita que os jornalistas respeitem a privacidade de Milan, 10, e Sasha, 8, filhos da união de 12 anos com Piqué. Shakira revelou que, no último ano, as crianças sofreram assédio e perseguição “sem alívio” da mídia espanhola.

“Peço-lhe que se abstenha de segui-los até a entrada ou saída da escola, esperando-os na porta de nossa casa ou perseguindo-os em suas atividades extracurriculares e recreativas, como tem acontecido todos os dias em Barcelona”, pediu a artista.

Shakira também apelou para que os jornalistas e fotógrafos sejam “sensíveis à situação” que os filhos estão enfrentando e possam se comportar da “maneira mais humana possível” com as crianças.

“Levando em consideração que se trata da saúde e integridade física e emocional de dois menores de idade, que querem apenas poder sair e frequentar a escola, sentindo-se seguros e com a tranquilidade de não serem perseguidos pelas câmeras.”, argumentou a artista na publicação em seu perfil no Instagram.



