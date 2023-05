Marido de Mirella Santos compra carro de luxo avaliado em R$500 mil

Gabriel Farias, marido da dançarina e influencer Mirella Santos comprou um carro de luxo avaliado em R$500 mil. Nas redes sociais, o surfista contou ter “feito Pix duas vezes” para poder pagar o valor do automóvel. “Comprei o carro e fiquei liso (...) Foram dois Pix diferentes porque o valor não dá para ir em um só não”, brincou.

Conhecido nas redes sociais como Zinho, o surfista Gabriel Farias e a influencer estão casados desde meados de 2021. “Muito bom ver as pessoas que eu amo realizando seus sonhos”, afirmou Mirella, na publicação feita no story e compartilhada por seus mais de 16 milhões de seguidores.

No Instagram de Mirella, ela e Zinho se divertiram com o boato de que a “gêmea lacração” teria comprado o carro para o marido. “Quem inventou isso, gente? Povo tirando o mérito do meu gostoso porque ele comprou o carrinho dele. Disse que eu que dei a tu, foi? Ele que comprou o carro dele, gente”, explicou.

No aniversário deste ano da influencer, o surfista deu de presente para Mirella um carro de luxo, com valor estimado em mais de R$80 mil.



