SBT: Família de Silvio Santos irá disputar herança, prevê vidente

Afastado da apresentação de seus programas no SBT, Silvio Santos está próximo de deixar o comando da emissora que construiu há pouco mais de 40 anos. A previsão da saída do apresentador do sistema de comunicação foi divulgada pela vidente Izadora Morais.

Conhecida por fazer previsões de celebridades e, por vezes, situações que vão ocorrer no cenário nacional, como a gravidez da influencer Viih Tube e as invasões nas escolas infantis, Izadora tirou as cartas para saber detalhes do futuro de Silvio Santos.

“Pela idade e pela saúde, que se mostra mais frágil do que dizem por aí, Silvio infelizmente não voltará à TV. (...) Existe um alerta para problemas de esquecimento, mas nada tão preocupante. A verdade é que Silvio deve seguir uma fase mais leve, cada vez mais próximo da família, mas sem deixar de dar ordens na TV”, detalhou a sensitiva em suas redes sociais.

Izadora Morais também citou Patrícia Abravanel, uma das filhas de Silvio Santos e atual comandante do “Programa Silvio Santos”, e afirmou que a apresentadora irá se tornar a principal sucessora do pai, por ser “um caminho natural”.

Sobre a herança de Silvio, atualmente estimada em R$1,63 bilhão, a vidente prevê que haverá uma disputa que poderá abalar as relações familiares. “Não será uma briga a ponto de separar pessoas e de gerar caos, mas tudo indica que haverá uma disputa e algumas discussões. O testamento será revelador”, afirmou.



