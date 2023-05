Neymar Jr. lança cruzeiro de três dias com embarque em dezembro

Neymar Jr. lança cruzeiro "Ney em alto Mar", com partida em dezembro de 2023 do porto de Santos

Neymar Jr. está apostando em novas atividades para além do futebol. Nesta segunda-feira, 29, foi divulgado que o jogador da Seleção Brasileira lançará um cruzeiro marítimo que irá ocorrer ainda este ano, nos dias 26 a 29 de dezembro.

Batizado de “Ney em Alto Mar”, a viagem no navio terá início em Santos, litoral de São Paulo, cidade onde o atacante do Paris Saint-Germain se lançou ao futebol. Ainda não foi divulgado o itinerário do cruzeiro, mas uma parada em Búzios, no Rio de Janeiro, está prevista para acontecer.

Durante três noites, o passeio no navio contará com atrações e shows “imperdíveis”, como é anunciado pela divulgação, mas ainda não foram citados os nomes dos convidados que vão participar do evento. A presença de Neymar Jr. no cruzeiro também não foi confirmada.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

LEIA TAMBÉM Imprensa aponta saída de Neymar do PSG ao final da temporada

O navio também conta com diversas atividades de entretenimento para os presentes, como sala de cinema, mini boliche, cassino, simulador de corrida de carros, bares, restaurantes e espaços para festas.

Os interessados em participar do “Ney em Alto Mar” devem desembolsar entre R$ 4.299 e R$ 6.396, podendo escolher entre as cabines interna sem janela, externa com janela e externa com varanda.



Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui