Mirella Santos rebate críticas por ajudar financeiramente a mãe

A influenciadora digital usou os Stories do Instagram para rebater as críticas recebidas por ajudar a mãe e também a enalteceu: "Foi uma grande mãe para mim"

A influenciadora Mirella Santos rebateu por meio de suas redes sociais as críticas que ela e sua irmã gêmea, Mariely Santos, receberam por ajudar financeiramente a mãe. Em um vídeo postado nos Stories de seu perfil do Instagram, ela contou sobre os comentários que recebe recorrentemente e falou um pouco sobre as vivências de sua mãe Elisângela.

Segundo ela, a mãe sempre lutou para cuidar e oferecer o melhor para as gêmeas. A influenciadora descreve que a mulher foi como “mãe e pai” para elas, e que, com o excesso de trabalho e outros problemas pessoais, passou por uma depressão. Além das filhas, Mirella explica que Elisângela também cuidou de um irmão e de sua própria mãe.

“Foi uma grande mãe para mim. Passou por muitas coisas, vocês nem imaginam. Era uma mãe, minha gente. Queria eu ser igual a ela um dia que eu for mãe”, enaltece ela. “Minha mãe batalhou muito para dar tudo do bom e do melhor. Era celular, era notebook, era computador, era calça, era tênis. Tudo que a gente queria ter, ela dizia mamãe vai dar”, completa.

“Foi uma mãe que educou, que foi minha amiga [...] Amiga verdadeira. Onde ela encosta, nunca fala mal de ninguém, nem das filhas que tem”, continua o seu relato sobre sua mãe. “É uma mãe incrível, minha gente. Eu tenho orgulho da minha mãe. Minha mãe é a pessoa mais incrível que eu conheço”, afirma.

Mirella também ressaltou que o que ela faz pela mãe é sua forma de retribuir tudo o que a mãe já fez por ela e a irmã. “Eu quero fazer muito mais por ela [...] Por mim isso aqui é dela. Tudo que é meu, é dela. Pra mim eu não to fazendo nada, não tô bancando nada. Só retribuindo o mínimo que ela já fez por mim”.

