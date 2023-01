Marido de Mirella Santos é criticado por apoiar Bolsonaro

Internautas estão criticando o surfista Gabriel Farias, marido de Mirella Santos, após descobrirem que ele segue o ex-presidente Jair Bolsonaro e curtiu uma postagem do político no Instagram, falando sobre os atos terroristas que aconteceram em Brasília no último domingo, 8.

No Twitter, o nome de Zinho, apelido de Gabriel, está no Trending Topics e usuários da rede social afirmam que estão deixando de seguir o marido da influenciadora. No Instagram, também há comentários nas fotos de Mirella e Gabriel, criticando a postura do surfista.

Nascida em Pernambuco, Mirella é uma das influenciadoras mais populares do momento. Somente no Instagram, ela acumula mais de 13,6 milhões de seguidores. Ela ficou conhecida com o hit "Envolvimento", que lançou através do trio MC Loma e as Gêmeas Lacração.

Após a repercussão da curtida de Zinho, internautas resgataram uma curtida de Mirella em postagem anti-Bolsonaro.

não comparem mirella com zinho, não é por que ele tem uma opinião que a dela vai ser a mesma que a dele, ela mesma provou isso pic.twitter.com/qNNV6WxY9u — vitor (@tdgvitor) January 9, 2023

