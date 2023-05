Fã cria música que une Juliette e Karol Conká em parceria; confira

Um internauta criou uma música com a voz das cantoras e ex-BBBs Juliette e Karol Conká, como se fosse uma parceria entre as duas

Um internauta publicou uma música no qual junta as vozes das cantoras Juliette e Karol Conká, montando um feat entre as ex-BBBs. A criação feita pelo fã mistura as músicas “Sai da Frente”, novo single lançado pela Campeã do Big Brother Brasil 2021, e a composição “É o Poder”, famosa na voz de Karol Conká.

Repercussão



Nos comentários, em uma das publicações do feat, os usuários apontam ter gostado da música.

“Se elas fossem espertas, fariam uma música juntas com direito a clipe. A internet ia a loucura e a música alcançaria bons números”, afirmou um internauta.

“Isso ficou tão bom, quem teve a mente de titânio? ”, questionou outro usuário.

"Ficou muito bom viu ?! E a mamacita como sempre dando canetadas fortíssimas", continuou outra fã.

Confira a criação:

VEJA: Fã cria música com voz de Juliette feat. Karol Conká e web vai à loucura. pic.twitter.com/cLPsVZdf1L — Central Reality (@centralreality) May 30, 2023

A histórias da sisters durante o Big Brother Brasil 2021

A edição do Big Brother Brasil 2021 foi uma das que mais movimentou as redes sociais nos últimos anos, com personagens que marcaram a história do programa, como o pernambucano Gil do Vigor, a campeã Juliette e, é claro, Karol Conká, a participante eliminada com a maior rejeição da história do programa, com 99,17% dos votos.

A cantora ganhou destaque dentro do programa por constantemente ficar e colocar os outros brothers contra Juliette em seus discursos e por alimentar uma rivalidade com a atriz Carla Dias. Uma das discussões mais acaloradas do programa foi protagonizada por Karol e Camilla de Lucas.