Rafa Kalimann ficou desconfortável no encontro com José Loreto

Após o climão entre Rafa Kalimann e José Loreto no quadro Dança dos Famosos, no Domingão com Huck, a participante falou a Uol sobre o que sentiu quando se viu naquela situação. Na ocasião, o ator, que é jurado do quadro, relembrou o namoro deles, que acabou em janeiro.

"Fiquei desconcertada, desconfortável. Estávamos em grupo e o foco era aquele ali. Não era o momento. Mas entendi o lado dele. Sei que tem carinho, amizade, afeto, e que ele queria colocar para fora, e escolheu aquele momento. Foi genuíno, mas me deixou desconfortável", diz.

Ela afirmou que imaginou que a presença de Loreto faria sua vida pessoal tomar os holofotes, mas reclamou da situação.

"Tudo que eu quero é que a minha vida profissional tenha o mesmo holofote da minha vida pessoal. Eu estava ali entregando o meu trabalho, o projeto, e queria dar voz para isso. Fiquei feliz com a nota 10 do Loreto para o nosso grupo, e ele ter entendido que aquilo ali era um grupo. Mas tive vontade de falar: 'Nossa, esse é um momento tão importante pra mim, de valorizar meu trabalho, e mais uma vez vai virar algo sobre a vida pessoal", disse.

"Venho do reality, do digital, e a exposição faz parte da minha vida. Vou fazer 30 anos e não quero ceder a um sistema que machuca. Falam tanto e criam tanto sobre minha vida pessoal, isso machuca. Mas quero ser sempre verdadeira comigo. Quero conhecer pessoas, beijar na boca, começar e terminar namoro, e também ver que a minha vida pessoal não é algo maior que a profissional", continuou.

