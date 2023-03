Dança dos Famosos tem climão entre Rafa Kalimann e José Loreto

José Loreto disse que era desconcertante ver a ex, Rafa Kalimann, no palco

O quadro Dança dos Famosos, no Domingão com Huck, teve um climão durante uma das apresentações. Os ex-namorados José Loreto e Rafa Kalimann se encontraram e ficaram frente a frente.

Rafa se apresentou com os colegas do grupo B, e Loreto estava na mesa de jurados. Ele elogiou a apresentação, mas demorou para conseguir articular o pensamento e depois explicou o motivo: rever a ex.

"É desconcertante porque vem várias memórias. A gente estava aqui quando a gente se conheceu e a Rafa me ajudou na minha preparação do Lui Lorenzo, tem coisas que levo até hoje... E é muito bom a gente poder se amar não estando junto".

Rafa pareceu desconfortável com a situação e não fez nenhum comentário.

O José Loreto é jurado artístico do #DançadosFamosos e ficou desconcertado com a presença da Rafa Kalimann. #DançadosFamosos #Domingão pic.twitter.com/n5iL8i68Br — Domingão com Huck (@domingao) March 26, 2023

