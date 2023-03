Hailey Bieber agradece a Selena por pedir fim da onda de ódio

Nesta sexta-feira, 24, Hailey Bieber publicou um agradecimento nos stories de seu Instagram à Selena Gomez.

As duas estão nos assuntos mais comentados do dia após a cantora pedir ao seus fãs que deixassem a modelo em paz. A morena inclusive seguiu a esposa de Justin Bieber nas redes sociais.



“Hailey Bieber entrou em contato comigo e me disse que tem recebido ameaças de morte e muita negatividade. Não é isso que eu defendo. Ninguém deveria ter que viver o ódio ou o bullying. Eu sempre defendi a gentileza e realmente quero que tudo isso pare”, escreveu a voz de "Same Old Love".

Hailey usou a mesma plataforma para agradecer a ajuda de Selena e afirmou que momentos como esse servem apenas para criar uma extrema divisão ao invés de aproximar as pessoas.

“Eu gostaria de agradecer Selena por falar, já que ela e eu discutimos nas últimas semanas como superar essa narrativa em andamento entre ela e eu. As últimas semanas foram muito difíceis para todos os envolvidos e milhões de pessoas estão vendo tanto ódio em torno disso que é extremamente prejudicial. Embora a mídia social seja uma maneira incrível de conectar e construir uma comunidade, momentos como esse apenas criam uma divisão extrema em vez de unir as pessoas. As coisas sempre podem ser tiradas do contexto ou interpretadas de maneira diferente do pretendido. Todos nós precisamos ser mais cuidadosos com o que postamos e o que dizemos, inclusive eu. No final, acredito que o amor sempre será maior que o ódio e a negatividade, e sempre há uma oportunidade de nos encontrarmos com mais empatia e compaixão".

