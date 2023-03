Anitta cumpre promessa e leva Lexa para viagem de aniversário

Anitta convidou Lexa para viagem após crise envolvendo a expulsão de MC Guimê, ex-marido de Lexa, do Big Brother Brasil

Após as polêmicas envolvendo seu relacionamento com MC Guimê, Lexa embarcou em uma viagem com Anitta nesta terça-feira, 28. A artista já havia anunciado nas redes sociais que incluiria a amiga na viagem de aniversário.

Assim que soube das acusações de assédio de Guimê no Big Brother Brasil 23, Anitta compartilhou que levaria Lexa para a comemoração. "Antigamente eu era aquele tipo de amiga que sempre mete a colher no relacionamento da amiga, e depois eles voltam e eu me f... Hoje em dia, continuo sendo a mesma amiga", escreveu a artista.

Na publicação, Anitta convidou Lexa para viajar: "Desculpa expor, mas foi só pra garantir que você não vai fugir da trip [viagem, em inglês] Te amo". No Instagram, a Girl From Rio postou um vídeo ao lado da amiga e do stylist Duh Marinho.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Agita, agita, viajar para o niver da Anitta", disseram os três em coro. Lexa repostou o registro e disse estar "animadíssima" para a celebração.

A viagem será a terceira comemoração da cantora que irá completar 30 anos no dia 30 de março.

Lexa e MC Guimê não estão mais juntos

Lexa e MC Guimê romperam o casamento, segundo comunicado da assessoria de comunicação da cantora. Juntos desde 2015, o relacionamento não resistiu à acusação de assédio que resultou na expulsão do funkeiro da edição atual do Big Brother Brasil.

Em um vídeo que circulou nas redes sociais, Lexa apareceu com Guimê em uma festa de família. Ao lado de Cara de Sapato, Guimê foi expulso do reality após passar a mão na bunda da participante mexicana Dania Mendez, além de sucessivas tentativas de assediar ela e a sister Bruna Griphao. As informações são do site Metrópoles.

A assessoria da cantora comunicou que a cantora rompeu o casamento. Guimê, por sua vez, pediu desculpas nas redes sociais, por meio de vídeo publicado na sexta-feira, 17.

“Fala, galera! Estou aqui para conversar com vocês. Entendo a gravidade da situação… Sinto muito por tudo o que aconteceu no programa. Peço desculpas sinceras à Dania, à Lexa, à Bruna e a todas as mulheres que, de certa forma, sentiram-se ofendidas. Essa jamais foi a minha intenção”, disse o cantor.

“O Big Brother era um grande sonho para mim. Estou muito triste com tudo isso que aconteceu, mas entendo completamente a decisão do programa”, completou.

Sobre o assunto Lexa desmente rumor de festa para MC Guimê após expulsão do BBB 23

BBB 23: público defende MC Guimê e questiona atitudes de Lexa

Lexa vai de jatinho ver Guimê, expulso do BBB 23; veja repercussão

Lexa fala sobre eliminação de Guimê do BBB23: "É um pesadelo"

Tags