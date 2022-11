De Jojo Todynho a Casimiro: Confira famosos que serão comentaristas da Copa

.Famosos de diferentes segmentos foram escalados para comentar a Copa do Mundo 2022 que acontece no Catar

A Copa do Mundo está chegando e alguns famosos foram escalados para serem comentaristas dos jogos que acontecem no Catar. Jojo Todynho e Casimiro são alguns dos nomes confirmados. Confira a lista:

Jojo Todynho

Campeã de "A Fazenda 12", Jojo Todynho apresentará o programa da TV Globo "Central da Copa" ao lado do jornalista Alex Escobar. “Sou fã de futebol, flamenguista, mas ainda não comecei a estudar. Mas, já comprei meu álbum de figurinhas. O Alex também falou para eu ficar tranquila, ele vai me direcionar. Porque, para mim, tudo é pênalti. Caiu, ‘é pênalti’, fez um gol errado, ‘é pênalti”, disse em entrevista ao Gshow.

Casimiro

Pela primeira vez na história, um streamer irá transmitir os jogos da Copa do Mundo no Brasil. Casimiro garantiu a exibição de um jogo por dia, incluindo todos os jogos da seleção brasileira, até a final da copa. A transmissão será feita gratuitamente em seus canais digitais.

Deborah Secco

A atriz Deborah Secco fará parte do time de comentaristas do SporTV durante a Copa do Mundo. “Eu sou aquele tipo de pessoa que não acompanha futebol, mas na Copa do Mundo vira uma grande apaixonada e acho que essa é a função que vou exercer no programa”, declarou.

Marcelo Adnet

O humorista Marcelo Adnet também fará parte do time de comentaristas da TV Globo. Ele terá um quadro fixo no programa "Central da Copa".

