"Não tenho um minuto de paz", desabafa ex de Jojo Todynho

O ex-casal Jojo Todynho e Lucas Souza voltou a ser alvo de polêmicas nesta quarta-feira, 2, depois que o ex-marido da cantora foi visto com outra mulher, desta vez em um evento no Rio de Janeiro, na noite da última terça, 1º.

No fim de outubro, no mesmo dia em que anunciaram o fim do casamento, Lucas e Jojo estiveram na mesma boate e a funkeira comentou ter testemunhado ele aos beijos com uma mulher.

“[Ele] Virou para a minha amiga e disse assim: 'tanto lugar para você trazer a Jordana e vocês vêm logo para cá!'. A gente é daqui, amor, eu sou do Rio de Janeiro. Quem não é daqui é ele. Estava lá bebendo, zoando, beijando outra, isso para mim é indiferente. Para quem estava chorando cedo nos stories e depois estava na balada com óculos escuros na cara, tipo Stevie Wonder, beijando outra, superou rápido”, disse.

O suposto novo affair do militar seria a influenciadora digital Liziane Gutierrez, primeira eliminada da 13ª edição de “A Fazenda” (Jojo foi campeã da 12ª). Vídeos publicados pelo perfil “Gossip do Dia” no Instagram mostram os dois juntos no evento, trocando carícias e andando de mãos dadas.

Essa não seria a primeira vez que Liziane se envolve com um ex de Jojo: em 2021 ela engatou romance com Márcio Felipe, com quem a cantora havia se envolvido no mesmo ano. Na manhã desta quarta-feira, Lucas usou seus stories no Instagram para desmentir o caso e pedir paz.

“Falar para vocês que eu estou solteiro, então, eu, santinho, levei um pé na bunda. Se for para notificar qual mulher eu estou pegando, vocês vão ter trabalho porque a lista está grande. Estou solteiro, faço da minha vida o que eu quiser. Me deem paz, não aguento mais polêmica. Sobre a menina: ela é minha amiga, eu conversei com ela, não tem nada”, afirmou.

Os dois já haviam passado por um episódio polêmico no início do mês, quando Lucas anunciou o término nos stories e Jojo recebeu a notícia enquanto estava no shopping. O casal teria se desentendido devido às declarações da ex-peoa sobre ter sido “a primeira mulher” do militar.

Eles teriam se reconciliado no dia seguinte, e na ocasião a ex-peoa chegou a afirmar que não se separa, fica viúva. “Ou morre ele ou morre eu, os dois. Não casei para me separar”, contou em vídeo. Os dois haviam oficializado a união em janeiro deste ano, com um casamento em Guaratiba, Zona Oeste do Rio de Janeiro, após quatro meses de namoro.



