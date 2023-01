Song Joong Ki anuncia casamento e chegada do primeiro filho

Astro de Vicenzo revela em site dedicado aos fãs que se casou com Katy Louise Saunders e será pai

O astro sul-coreano Song Joong-ki, que atuou no famoso dorama Vicenzo, revelou nesta segunda-feira, 30, no "fancafe forum", site dedicado aos fãs, que se casou com a atriz britânica Katy Louise Saunders e que terão seu primeiro filho.

"Hoje acabamos de registrar nosso casamento para começar nossa vida como um casal baseado em profunda confiança e amor", ele escreveu. Segundo Song Joong-ki sua esposa é dona de “um coração bondoso e que tem vivido sua vida com paixão".

Conforme a agência de Song, HighZium Studio, o astro sul-coreano e sua agora esposa planejam celebrar a união civil com uma cerimônia, cuja data e local ainda não foram confirmados.

Gravidez da esposa de Song Joon-ki

Além do casamento, Song revelou que sua companheira está grávida do primeiro filho deles. Em mensagem aos fãs, o ator disse que ele e Saunders “sonhavam em fazer uma família feliz”. O casal assumiu o relacionamento em dezembro do ano passado.

