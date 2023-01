Gusttavo Lima: mulher expulsa de show no Ceará se diz arrependida

Virgínia Bandeira se defendeu alegando não gostar do "teor político" do show do sertanejo, além de menções a masturbação masculina

Durante um show de Réveillon em Fortaleza, uma mulher identificada como Virgínia Bandeira foi expulsa após uma atitude curiosa. Ela jogou uma garrafa de água no sertanejo Gusttavo Lima após se irritar com comentários do artista em referência ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e menção a um suposto "campeonato de masturbação masculino".

"Me indignei com a conotação política dada pelo cantor durante o show de Réveillon, onde foi pago caro para me divertir e acabar tendo que participar de um ato político em prol de um ex-presidente que tanto massacrou os brasileiros", escreveu Virgínia, que é arquiteta, nas redes sociais. Na ocasião, Gusttavo Lima definiu a atitude como "falta de respeito" e pediu que ela fosse retirada.



Gusttavo Lima durante show de Réveillon no Marina Park Hotel (Foto: Lílian Rocha / O POVO)



Ela estava acompanhada da filha, de 13 anos, e disse ter visto os comentários como inadequados. "Se não bastasse, mesmo com as inúmeras adolescentes, menores de idade, acompanhadas da família curtindo o show o cantor contou que participava de uma competição de punheta, numa declaração de total falta de respeito que aumentou minha indignação, já que tenho uma filha menor de idade e não gostaria que estivesse lá assistindo isso", opinou, e destacou se arrepender do fato.

"Estava numa festa onde é natural que as pessoas bebam, e posso ter me excedido na minha reação em repúdio a ele, e tenho humildade suficiente de reconhecer meu excesso. Ainda estou aguardando a devolução do valor que foi pago no ingresso, conforme ele prometeu, e garanto que nada vai pagar a reparação de transtorno que a atitude do músico causou a mim e, consequentemente, na minha família. Tenho uma filha de 13 anos que está recebendo ofensas nas redes sociais", encerrou, em uma publicação nas redes sociais.

