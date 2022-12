Artistas mostram multidão e comemoram shows na Praia de Iracema

Nos dias 30 e 31 de dezembro, na véspera e na noite de Ano Novo, diversos artistas se apresentam no Reveillon do Aterro, para comemorar a chegada de 2023. Na noite desta sexta, 30, realizaram shows na Praia de Iracema os cantores Paulo José, Jorge Aragão, Vanessa da Mata, Getúlio Abelha, Luísa Sonza, Daniela Mercury, Xand Avião, Nattanzinho e Marcia Fellipe.

Alguns deles publicaram posts nas redes sociais divulgando o evento e mostrando as multidões que compareceram ao Aterro da Praia de Iracema, onde acontecem os shows. Luísa Sonza foi uma das que gravou vídeos do público, postando em seus Stories com a legenda: "Simplesmente um milhão de pessoas cantando 'Melhor Sozinha'."

1 milhão de pessoas cantando melhor sozinha. pic.twitter.com/ahgVGawN9L

No entanto, o balanço parcial da gestão municipal, emitido na manhã deste sábado, 31, é de que cerca de 400 mil pessoas estiveram presente no Aterro da Praia de Iracema, durante a primeira noite do Réveillon de Fortaleza.



Nattanzinho, Xand Avião e Márcia Fellipe também publicaram Stories no evento, ressaltando a quantidade de pessoas presentes no Aterro. O evento é o primeiro desde a virada de 2019, que precedeu o início da pandemia de Covid-19, em março de 2020.

Réveillon 2023 em Fortaleza: confira programação

No dia de Réveillon, serão oito shows, das 18h do dia 31 até as 5h do dia 1º de janeiro. Veja a lista de artistas e os horários das apresentações:

18h - Waldonys / Camila Marieta

19h05 - Felipe Amorim

20h10 - Alcione

21h35 - Alceu Valença

23h - Alok

00h55 - Nando Reis

2h20 - Luan Santana

3h45 - Mari Fernandez

Réveillon 2023 em Fortaleza: queima de fogos silenciosos

Na virada, uma surpresa: pela primeira vez, após dois anos sem a realização do evento em decorrência da pandemia de Covid-19, Fortaleza terá sua primeira queima de fogos silenciosos. Em janeiro de 2022, o uso de fogos de artifício barulhentos foi proibido em efeito, tendo sido sancionado em 2021.

