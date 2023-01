Réveillon 2023 em Fortaleza tem Gusttavo Lima, hino nacional e grande movimento

No Marina Park e no Náutico Atlético Cearense, saiba como foi a virada do ano para 2023 nas festas particulares em Fortaleza

No primeiro ano de festa após as restrições da pandemia da covid-19, gente de todo lugar escolheu Fortaleza para curtir a virada do ano de 2022 para 2023. Para além da festa pública no Aterro da Praia de Iracema, que contou com Alok no comando da contagem regressiva, os eventos particulares se destacaram por oferecerem segurança, conforto e muita animação que prometem durar até o sol raiar.

Em um dos mais tradicionais clubes da Capital, o Réveillon dos Mares fortaleceu o nome do Náutico Atlético Cearense como o lugar ideal para aproveitar com tranquilidade, junto à família e amigos, em uma das localizações mais privilegiadas da Beira-Mar.

Na esquina da Abolição com a avenida Desembargador Moreira, a vista para a orla era o cenário perfeito para pessoas de faixa etárias diversas celebrarem o novo ano. Há dez dias em Fortaleza, Juvêncio Franco e Maria da Graça Franco se preparavam para passar a noite de Réveillon pela primeira vez no Náutico. O casal, que veio de São Luís, no Maranhão, anseiava por um ano novo com muita alegria e animação.

Faltando poucas horas para a meia-noite, a banda Pimenta Malagueta animou o público no Náutico, trazendo no repertório os maiores sucessos do Carnaval, já dando uma prévia de que 2023 promete bastante agitação.

Do oeste ao leste, o Marina Park montou uma estrutura de milhões para que o público que preenchia todos os espaços do hotel curtissem a noite como convidados especiais. As amigas Aline Ribeiro e Maria Roanne aprovaram a recepção e já possuem planos para finalizar o ano que acabou de começar: “Nós pretendemos voltar no próximo ano para o Réveillon do Marina!”.

Com Dub Dogz, Bruno & Denner e Jonas Esticado na programação da festa, a contagem regressiva para a virada ficou sob o comando de Gusttavo Lima, o Embaixador.

Nos últimos minutos de 2022, Gusttavo subiu ao palco e cantou “Fala Mal de Mim”, um de seus lançamentos mais recentes. Com poucos fogos e muito champagne estourando no ar, o sertanejo deu as boas-vindas a 2023 com palavras de positividade e abençoando o público ao som do Hino Nacional Brasileiro — o mineiro é um dos mais ferrenhos apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), sendo conhecido pelo discurso ultranacionalista.

Confira fotos da noite de Réveillon nos clubes de Fortaleza

