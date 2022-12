DJ Alok antecipa detalhes da contagem regressiva do Réveillon de Fortaleza

Repórter do núcleo de Cultura e Entretenimento do O POVO

O DJ e produtor musical comandou a contagem regressiva de 2020 na virada de ano na capital cearense e repete o ato no Réveillon 2023 no aterro da Praia de Iracema

O DJ Alok, brasileiro reconhecido internacionalmente por sua atuação na música eletrônica, desembarcou em Fortaleza para comandar a tradicional festa pública de Réveillon no Aterro da Praia de Iracema. Com show que une a experimentação entre tecnologia e arte, o artista não só participará do evento, neste sábado, 31 de dezembro, como também conduzirá a contagem regressiva que marca o Ano Novo para um público estimado de 1,5 milhão de pessoas.

Em entrevista ao O POVO, Alok fala sobre retorno à Terra da Luz, expectativas para o Ano Novo, nova turnê e o futuro do planeta. Para 2023, ele prepara o lançamento de um documentário inédito que conta histórias dos povos indígenas. Em 2022, durante Assembleia Geral das Nações Unidas, o artista realizou uma apresentação inédita na cobertura da sede da Organização das Nações Unidas (ONU) em Nova Iorque, com artistas indígenas como Mapu Huni Kuî (do povo Huni Ku) e o rapper Owerá MC (do povo Guarani).

Com dois dias de programação gratuita, o Réveillon de Fortaleza recebe 18 atrações na Praia de Iracema. A festa teve início na sexta-feira, 30 de dezembro, com shows de nomes como Luísa Sonza, Getúlio Abelha, Vanessa da Mata e Jorge Aragão. Neste sábado, 31, além de Alok, a chegada de 2023 na capital cearense será embalada por atrações como Waldonys, Felipe Amorim, Alcione e Alceu Valença.

O DJ sobe ao palco às 23 horas e a festa segue pela madrugada. Às 00h55min de domingo, 1º, o Aterro da Praia de Iracema deve receber, na sequência, Nando Reis, Luan Santana e Mari Fernandez. O evento acontece após as duas últimas festas de passagens (de 2020 para 2021 e do ano passado para este ano) terem sido canceladas devido às restrições da pandemia da covid-19.

Intitulado o melhor DJ do Brasil pela House Mag, revista brasileira de música eletrônica, Alok comanda a contagem regressiva do Ano Novo de Fortaleza pela segunda vez.

O POVO - Você também comandou a contagem regressiva do Réveillon de Fortaleza na passagem de 2019 para 2020. Alguns meses depois, a pandemia da Covid-19 chegou ao Brasil. Após esse período tão difícil, qual o sentimento de ter novamente a responsabilidade de levar alegria e esperança para o ano que se aproxima?

Alok - O show da virada de 2019 em Fortaleza me marcou bastante. A oportunidade de fazer a contagem regressiva e a alegria e energia do público me contagiaram e me encheram de carinho. O sentimento é de celebrar a vida, a nossa existência, a simplicidade e o afeto. Vamos entrar em 2023 mudados, cheios de expectativas e muitos planos. Acho que todo esse tempo serviu para olharmos para as coisas que fazem diferença nas nossas vidas e para o planeta. O que move e transforma é o coletivo, são as ações em conjunto, espero que o egoísmo seja um sentimento cada vez mais distante da gente no próximo ano.

OP - Você tem anos de carreira, experiências nacionais e internacionais. Como o Ceará se insere na sua trajetória artística? Qual o lugar que a Terra da Luz ocupa na sua vida, tanto no campo afetivo quanto no profissional?

Alok - Já estive no Ceará diversas vezes. É um lugar que vou não apenas para trabalhar, mas para descansar, passar as férias com a minha família. Aqui é um lugar mágico, tem essa conexão da natureza, do mar, do sol. Existe uma ligação engraçada, 'terra da luz'. Alok, em sânscrito, significa luz. Vamos irradiar esse réveillon!

OP - Recentemente, você estreou o “Alok Infinite Experience”, festa com convidados, música eletrônica, elementos sensoriais e efeitos visuais pensados de forma autoral. O Réveillon de Fortaleza terá uma amostra dessa experiência? O que o público formado por fortalezenses e turistas pode esperar?

Alok - Alok Infinite Experience foi uma celebração da música e de toda a minha trajetória em si, um momento muito importante na minha carreira. Era um projeto que o desejo em realizar só aumentou, daí quando fiz minha temporada em Ibiza, isso ganhou força de trazer um pouco do tipo de shows que faço no exterior para o público aqui do Brasil. Quero levar o AIE a outras cidades brasileiras, quem sabe em breve eu venha para Fortaleza com essa turnê. Mas agora no réveillon, é um set mais diversificado, com pop e os sucessos conhecidos do público. Será um momento inesquecível!

OP - Essa turnê marca uma nova era na sua carreira e conta com um conceito que elabora questionamentos sobre quem somos, quem podemos ser e as infinitas possibilidades do existir. Pode falar um pouco mais sobre essa ideia, a partir da sua filosofia artística? Quais os planos para o futuro, envolvendo essas premissas?

Alok - A música está presente na minha vida desde muito cedo e poder transmitir minha arte junto aos sentimentos e as experiências sensoriais em minhas músicas e nos meus shows para o público é o que me motiva a continuar. O Alok Infinite Experience é exatamente isso, uma celebração da música e o impacto que ela tem na vida das pessoas, quero levar essa minha festa autoral para o mundo todo e diversas regiões do Brasil, para que consiga conectar minha arte com todos ao redor. É um projeto para ser sentido e experienciado de todas as formas possíveis. É uma sinestesia do início ao fim. A música tem o poder transformador, às vezes a gente não entende a letra, mas sente as batidas, as vibrações e capta o sentido que a música quer passar. Alok Infinite Experience é sobre isso, sentir e se deixar levar!

OP - No Alok Infinite Experience, a energia consumida tem compensação de gás carbônico por meio da produção de energia limpa. O Instituto Alok conta com projetos ligados à segurança alimentar e à educação ecológica. Você já comentou que pretende ser lembrado também como um agente de transformação social. Pensando nisso, qual a sua mensagem para os brasileiros em 2023? É urgente pensar com consciência sobre o futuro do planeta?

Alok - Sustentabilidade continuará no centro das nossas preocupações em 2023. Espero que a gente se atente logo para a urgência em adotarmos atitudes sustentáveis. Estamos a ponto de alguns problemas ecológicos e climáticos se tornarem irreversíveis, o momento de agir é agora. No ano que vem, lanço um documentário que vem para ampliar a voz dos povos indígenas na sociedade. Eles são os guardiões das florestas e possuidores de uma sabedoria milenar na qual temos muito que aprender e ouvir!

