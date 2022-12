Luísa Sonza faz homenagem a Marília Mendonça em Fortaleza; vídeo

Durante apresentação no Réveillon Fortaleza 2023, a cantora Luísa Sonza afirmou que a música gravada com Marília Mendonça é a mais importante de sua carreira

Mais de um ano após a morte de Marília Mendonça, o legado da cantora permanece vivo. Ao se apresentar no Réveillon Fortaleza 2023 nesta sexta-feira, 30 de dezembro, Luísa Sonza prestou uma homenagem a compositora. Ao cantar "Melhor Sozinha", Luísa afirmou que a faixa é a mais importante de sua carreira por ter sido gravada com Marília.

"Eu sempre falo em todos os shows, em cada canto que eu vou, que essa música é pra mim a mais importante da minha carreira, sem dúvida alguma. Óbvio que tem diversos motivos para ela ser isso, mas o principal e, na verdade, pra mim, o verdadeiro motivo de todos, é que foi essa música que me proporcionou cantar com uma das maiores cantoras de todas que já pisaram nesse país e nesse mundo", declarou.

"Em todo show é impossível não lembrar dela e não fazer uma homenagem a ela em cada canto. Porque ela merece isso e na verdade ela merece muito mais", acrescentou. Em seguida, Luísa pediu ao público para ligar os flashes dos celulares enquanto cantava a estrofe de "Melhor Sozinha" em homenagem à Marília.



A música faz parte do álbum "Doce 22" de Sonza, lançado em 2021. Inicialmente, foi lançada apenas com a voz da cantora, mas posteriormente ganhou uma versão com a participação do ícone do feminejo. Marília Mendonça morreu no dia 5 de novembro de 2021, vítima de um acidente aéreo fatal.

Confira o momento:

