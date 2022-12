Gkay reclama de comentários no Domingão com Huck: "Devo ser um lixo"

A influenciadora digital e humorista Gkay não esteve presente na premiação Melhores do Ano, mas foi mencionada pelos convidados do Domingão com Huck. Os três indicados à categoria Humorista do Ano fizeram piadas com Géssica Kayane, conhecida nacionalmente por realizar a festa Farofa da Gkay. Fábio Porchat, Paulo Vieira e Tatá Werneck citaram a paraibana, que usou as redes sociais para rebater os comentários.

"Parece que no Natal eu tô tomando mais hate que nos dias que a galera não segue o espírito natalino", escreveu Gkay no Twitter. "Tô cansada de verdade, sabe, gente? cansada mesmo. Na verdade, estou exausta, porque eu não sei o que fiz para as pessoas me odiarem tanto, me humilharem tanto", completou a humorista nordestina.

Tatá, que recentemente entrevistou Gkay, no programa Lady Night, fez uma das piadas sobre a influenciadora. "Eu tinha medo da Gkay, agora estou com medo de vocês", brincou Tatá aos dois colegas concorrentes na categoria da premiação. Já Paulo Vieira brincou sobre a Globo ter transmitido a Farofa da Gkay: "Sou a última pessoa que preocupada com o padrão Globo de qualidade".

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Já Porchat foi além e questionou, em homenagem pela morte de Jô Soares, o que o apresentador teria feito ao entrevistar Gkay. "Eu olho o Jô e fico pensando o que ele faria com uma Gkay na frente dele. Foi por isso que ele preferiu nos deixar, né?", afirmou.

"Você dizer que uma pessoa preferiu ir embora do que me entrevistar realmente não tem noção alguma do quanto isso me fere em mil lugares. Primeiro, pois sei o que é perder alguém, segundo porque ser entrevistada pelo Jô era um dos meus sonhos e terceiro porque eu devo ser um lixo enorme".

"Realmente eu devo ser muito importante a ponto da pauta ser eu tantas vezes em um lugar que eu não fui convidado", finalizou.

Tom político marca Melhores do Ano

A premiação Melhores do Ano, no Domingão com Huck, uniu atores, cantores, apresentadores, jornalistas, diretores e outros profissionais da TV Globo em noite de homenagens. Entre números musicais e momentos descontraídos, o tom político esteve presente durante atração exibida na noite deste domingo, 25.

"Conseguimos com a novela dar um pouco de alegria para o povo, que foi muito maltratado e desrespeitado nesses últimos quatro anos. É preciso que agora, dia 1º de janeiro, nós consigamos reconstruir este País", afirmou o ator Osmar Prado, em discurso emocionado com forte tom crítico ao governo do presidente Jair Bolsonaro (PL). Osmar venceu a categoria Melhor Ator Coadjuvante.

O apresentador Luciano Huck também falou sobre "esperança" diante da mudança do Governo Federal. "Ministério da Cultura de volta. A cultura finalmente vai voltar a ter visibilidade", celebrou o comunicador, que ressaltou a escolha da cantora Margareth Menezes como gestora do MinC. Os humoristas Paulo Vieira e Fábio Porchat puxaram um coro de "Faraó", sucesso da artista baiana.



Referência na causa ambiental e de defesa dos povos indígenas, Neidinha Bandeira, que foi homenageada no especial Inspiração, também levou ao palco da premiação a crítica a Bolsonaro. "Nos últimos quatro anos fomos ameaçados o tempo todo e nós vendo os nossos sendo mortos sem nada ser feito. O povo teve coragem de ir pra rua e dizer não pra tudo o que estava acontecendo. E todos nós juntos vamos mudar isso. Ditadura nunca mais".

Sobre o assunto Farofa da Gkay pode deixar de ser exclusiva para convidados em 2023

Farofa da Gkay: Após polêmica, Tirullipa deixa de seguir Gkay

Farofa da Gkay 2022: o que aconteceu durante os 3 dias de festa?

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui

Tags