Fábio Porchat critica Gkay e se retrata: "Eu não pedi desculpas"

O humorista havia feito piada sobre entrevista com Gkay durante o Melhores do Ano na Rede Globo, o que causou rejeição nas redes sociais

Fábio Porchat se pronunciou no Instagram após sofrer rejeição do público por piada feita com a influenciadora Gkay durante a premiação Melhores do Ano, da TV Globo, neste domingo, 25. Em vídeo publicado nesta segunda-feira, 26, o humorista negou que tenha pedido desculpas à influenciadora digital e expôs polêmicas que a envolvem.

No último domingo, foi ao ar a programação Melhores do Ano na TV Globo. Na ocasião, Porchat fez uma piada envolvendo a influenciadora digital de humor Gessica Kayane e o falecido Jô Soares: “Eu olho o Jô e fico pensando: 'O que ele faria com a Gkay, né, Tatá [Werneck]? Na frente dele? Foi por isso que ele preferiu nos deixar, às vezes”.

A influenciadora logo se pronunciou sobre o caso nas redes sociais afirmando que teve a noite de Natal estragada e criticando as palavras do humorista: "Ele entrou em contato comigo, mandou mensagem de desculpas e tudo mais. Mas é aquela coisa, né. Ontem me senti bem triste com tudo. Achei que o programa foi humilhante de forma geral".

Fábio Porchat nega pedido de desculpas a Gkay e fala sobre fracassos da influenciadora digital (Foto: Reprodução/Instagram)



Na noite desta segunda-feira, 26, Porchat publicou um vídeo com mais de seis minutos no Instagram explicando seu ponto de vista da situação que tomou conta das redes sociais com repúdio.

“A minha piada dizendo 'ai, que difícil entrevistar a Gkay', desculpa, não tem nada de humilhante. Não tem nada de agressivo, não tem nada, absolutamente nada. O que tem é o acúmulo de um monte de coisas, e ninguém sabia que a Gkay estava neste poço para explodir”, disse após comparar o caso com uma situação já vivida por ele em entrevista com Ronnie Von.

O vídeo continua com o humorista negando que tenha feito piadas sobre a morte de Jô Soares, apenas sobre a postura de Gkay em último programa de entrevista que participou: “Eu não sei se vocês viram, vale a pena ver, foi uma participação estranhíssima, caótica. Ela deu uma entrevista em que ela babava água, em que ela saía correndo. A Tatá [Werneck] ficou apavorada, e todo mundo viu isso”.

“Eu não fiz uma piada brincando com a morte do Jô. Quando eu digo: 'o Jô preferiu ter ido do que entrevistar a Gkay', não foi dizendo 'o Jô se suicidou, o Jô quis a morte'. Não foi isso. Não forcem a barra, não vamos por aí”, continuou.

Fábio Porchat, então, nega que tenha entrado em contato para Gkay pedindo desculpas: "Eu tentei no privado mandar uma mensagem para ela. Eu não pedi desculpas para ela porque não se pede desculpas por uma bobagem dessa. Eu só falei: 'poxa, eu entendo que você deva estar mal”.

“Essa piada te bateu ruim, não era para bater ruim em você, mas é assim. Quando a gente tá em evidência, a gente brinca, a gente sacaneia com os outros. E eu tava te sacaneando, só isso”, finaliza.

Fábio Porchat fala sobre fracassos e polêmicas de Gkay

Rebatendo a afirmação de Gkay sobre ter estragado o Natal da jovem, Porchat declarou que a festa da influenciadora digital já havia sido arruinada por ela mesma devido aos seus fracassos de 2022.

O humorista cita, além da “estranhíssima” entrevista que Gkay deu ao programa “Lady Night”, um filme produzido por ela este ano: "A Gkay fez um filme que foi um fracasso de público e crítica na Netflix. E eu não tô aqui dando a minha opinião porque eu não vi o filme, mas tô dizendo o que falaram. Ela foi muito criticada como atriz. Isso deve ter abalado ela”.

Ainda sobre a má fama de Gkay, Fábio relembrou boatos que envolvem a influenciadora: "Ela recebeu um monte de notícias dizendo que ela maltrata pessoas, que ela trata mal funcionários, que ela trata mal produção, que ela é uma estrela, que ela não sabe lidar com produção. Relatos de colegas, de atores, e comediantes dizendo que ela é insuportável, que não tem como trabalhar com ela. Tudo isso fez o Natal dela um Natal miserável".

"Não é que a Gkay falou que tá deprimida, e eu fiz piada. Não é que a Gkay está no hospital, e eu fiz piada. Não, a Gkay tá se vestindo de balão, indo na festa dela e essa é a pessoa”, finalizou Porchat fazendo alusão à festa Farofa da Gkay.



