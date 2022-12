Gkay diz que não irá responder mensagem de Porchat após polêmica

Fábio Porchat fez uma piada sobre Gkay durante o "Melhores do Ano" na TV Globo, transmitido no domingo, 25

No último domingo, 25 de dezembro, foi transmitido o "Melhores do Ano" na TV Globo. Durante a premiação, Fábio Porchat fez uma piada sobre Gkay, dizendo que Jô Soares teria falecido para evitar uma entrevista com a influenciadora. Após a repercussão, o humorista revelou que mandou mensagem para Gkay, mas ela afirmou que não irá respondê-lo.

Através do Twitter, um internauta escreveu: "Senta aqui, vamos conversar. Se você tem algo contra alguém você não deve sair em redes sociais propagando o ódio, você deveria ser sensato e chamar a

Gessica Kayane e conversar particularmente, vocês são inspirações para várias pessoas, não deixe isso mudar". "Eu mandei", respondeu o humorista.

Em entrevista ao jornalista Leo Dias, Gkay revelou o conteúdo da mensagem. Porchat teria dito que não imaginava que ela ficaria triste, pois está em muita evidência. Além disso, o humorista teria reforçado que tudo não passou de uma piada.

Gkay, que já havia desabafado sobre o ocorrido nas redes sociais, declarou ao jornalista que não respondeu à mensagem de Porchat. “Não respondi e nem vou”, afirmou.



