Anitta se torna a primeira brasileira a ser premiada no American Music Awards

Na noite do último domingo, 20, a cantora brasileira Anitta conquistou mais um prêmio internacional na carreira, desta vez no American Music Awards (AMA). A cerimônia foi realizada em Los Angeles e Anitta foi reconhecida como a “Melhor Artista Latina Feminina” desta edição. Com a vitória, ela se tornou a primeira artista brasileira a ser agraciada no evento.

O American Music Awards busca reconhecer as melhores produções de artistas da música nos Estados Unidos e globalmente. Anitta disputava a categoria com as cantoras Becky G, Kali Uchis, Karol G e Rosalía. Em seu discurso, ela agradeceu aos fãs, à sua equipe e à sua família, além de exaltar o caráter inédito de seu prêmio para o Brasil. Ela também reconheceu o esforço das outras artistas indicadas ao troféu.

“Primeiramente, queria agradecer a todos os meus fãs. Vocês são incríveis e, sem vocês e todos do meu país, o Brasil, eu não estaria aqui hoje. É a primeira vez que temos um brasileiro vencedor. Segundo, queria agradecer a meu time, à minha família e a mim mesma, que trabalhei tão duro, e também dedicar esse prêmio aos demais indicados que amo tanto. Becky G, minha amiga que amo tanto e merece tudo, Rosalia e todos os demais. Não há vencedor se não há pessoas indicadas aqui por fazerem um trabalho maravilhoso. Obrigada!", destacou.

Esse não foi o primeiro prêmio internacional levado por Anitta em 2022. A cantora carioca também foi premiada em agosto, quando venceu a categoria de “Melhor Clipe Latino” no MTV Video Music Awards a partir da música “Envolver”.

