Além da Anitta: veja lista de brasileiros já indicados ao Grammy

A indicação de Anitta ao Grammy 2023 na categoria “Best New Artist (Artista Revelação)” movimentou a internet pela expectativa de uma brasileira vencedora na premiação. No entanto, ela não é a primeira do Brasil a ter o nome entre as categorias do evento. Somente na categoria da cantora, outros dois brasileiros já concorreram no passado.

Desde 1959, ano de criação do Grammy, diversos brasileiros foram indicados para a premiação, sendo 12 os que venceram em ao menos uma categoria da maior premiação musical do mundo.

Confira a seguir os brasileiros que já participaram do Grammy:

Laurindo de Almeida

O violonista e compositor paulista Laurindo de Almeida teve 14 indicações e venceu cinco prêmios, todos na década de 1960.

Grammys conquistados por Laurindo

1960 – Melhor performance clássica – Vocal ou instrumental – Música de câmara – Conversations With The Guitar

1960 – Melhor performance clássica – Solo ou duo instrumental – The Spanish Guitars of Laurindo de Almeida

1961 – Melhor performance clássica -Solo ou duo instrumental (sem orquestra) – Reverie for Spanish Guitars

1961 – Melhor composição contemporânea clássica – Almeida: Discantus (empate com Movimentos para Piano e Orquestra, de Igor Stravinski)

1964 – Melhor performance de jazz instrumental – Grupo grande ou solo com grupo grande – Guitar From Ipanema

Indicações de Laurindo de Almeida

1959 – Melhor performance clássica – concerto ou solista instrumental – Danzas (álbum)

1961 – Álbum do ano – Música Clássica – Reverie for Spanish Guitar

1962 – Melhor performance de jazz – solista ou pequeno grupo (instrumental) – Viva Bossa Nova!

1962 – Melhor performance clássica – Música de câmara – The Intimate Bach (álbum)

1962 – Melhor performance por uma orquestra – para dançar – Viva Bossa Nova! (álbum)

1964 – Melhor performance de jazz instrumental – pequeno grupo ou solista com pequeno grupo – Collaboration (álbum)

1973 – Melhor performance clássica – solista instrumental ou solistas (sem orquestra) – The Art of Laurindo Almeida (álbum)

1979 – Melhor gravação latina – Laurindo Almeida Trio (álbum)

1982 – Melhor gravação latina – Brazilian Soul (álbum)

Astrud Gilberto

A baiana destaque nos ritmos bossa nova e jazz foi indicada em 1965 em três categorias: Artista Revelação, Melhor Performance Feminina Pop com "The Girl From Ipanema" (versão em inglês de "A Garota de Ipanema") e Gravação do Ano; sendo a vencedora nesse último numa competição em que Barbra Streisand, The Beatles e Louis Armstrong também concorreram.

João Gilberto

Também baiano, o cantor, violonista e compositor João Gilberto foi vencedor em 1965 na categoria Álbum do Ano com “Getz”, disco feito em parceria com o norte-americano Stan Getz. Casado com Astrud entre 1959 e 1964, o músico também concorreu ao prêmio de "Melhor Performance Pop Masculina" com o mesmo projeto.

Tom Jobim

O cantor, violonista e compositor carioca Tom Jobim também foi indicado na categoria Artista Revelação em 1965, ano em que a banda Beatles ganhou a estatueta. No ano seguinte, em 1966, o artista foi indicado e vencedor com Melhor Álbum de Jazz Latino por “Antônio Brasileiro”.

Eumir Deodato

O pianista carioca Eumir Deodato foi vencedor em 1973 na categoria Melhor Performance Pop Instrumental, em 1973, com "Also Sprach Zarathustra”. No ano seguinte, em 1974, foi indicado como Artista Revelação, mas foi o maestro novaiorquino Marvin Hamlisch que levou a estatueta.

Bidú Sayão e Heitor Villa-Lobos

Os músicos fluminenses, Bidú Sayão e Heitor Villa-Lobos tornaram-se destaque em 1984 no Grammy. Os dois venceram a categoria Hall da Fama Internacional com a composição "Bachianas Brasileiras Nº 5.

Sérgio Mendes

Em 1993, o niteroiense ganhou um Grammy em Melhor Álbum de Música Global pelo álbum "Brasileiro". Naquele ano, a categoria tinha o nome "World Music" e até hoje engloba produções musicais fora do Estados Unidos e do Reino Unido.

Milton Nascimento

O compositor e multi-instrumentista carioca Milton Nascimento foi indicado na categoria Melhor Álbum de Música Global em 1995, ano em que a dupla francesa Boheme foi a vencedora. Três anos depois, em 1998, o artista foi indicado novamente na mesma categoria e levou a estatueta pelo álbum "Nascimento". No último domingo, Milton encerrou sua carreira e fez seu último show, transmitido ao vivo pelo streaming Globoplay.

Caetano Veloso

O tropicalista baiano Caetano Veloso ganhou a estatueta em 1998 na categoria Melhor Álbum de Música Global pelo álbum “Livro”.

Gilberto Gil

Também baiano, Gilberto Gil ganhou a categoria Melhor Álbum Contemporâneo de Música Global no ano 2000 pelo projeto "Eletroacústico".

Diego Figueiredo e Cyrille Aimée

Os músicos Diego Figueiredo e Cyrille Aimée foram indicados em 2020 na categoria Melhor Arranjo Instrumental com Acompanhamento de Voz pela a música "Marry Me a Little". O vencedor da categoria, no entanto, foi o britânico Jacob Collier com a canção He “Won't Hold You”

Thalma de Freitas

Ainda em 2020, a atriz, cantora e compositora carioca Thalma de Freitas foi indicada na categoria Melhor Álbum de Jazz Latino, mas Four Questions levou a estatueta.

