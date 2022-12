Farofa da Gkay: "Dark Room" da festa terá algemas, chicotes e fantasias

A influenciadora Gessica Kayane, a Gkay, mostrou em suas redes sociais domingo, 4, imagens do "Dark Room" da festa “Farofa da Gkay”, que comemora seu aniversário de 30 anos. O evento acontece nesta segunda-feira, 5, no Marina Park Hotel, em Fortaleza.

Famoso no ano passado pela curiosidade de quem esteve de fora, o “Dark Room” da Farofa da edição 2022 tem nova decoração: mobílias vermelha e preta, camas de casal, além de brinquedos sexuais como algemas, vendas, chicotes e correntes.

No vídeo divulgado por Gkay, é possível observar um ambiente com a placa “Corredor da Pegação”. "Para entrar no dark room agora é bem mais rápido! E tem atração exclusiva lá dentro. Comes e bebes, enfim...", revelou a influenciadora digital.

Na edição ocorrida em 2021 em Fortaleza, a festa foi marcado por polêmicas, envolvendo brigas, pegação entre pessoas famosas e tentativas de invasão ao evento. Cerca de 500 pessoas foram convidadas para a “Farofa da Gkay” este ano. As informações são do G1.

A Gkay mostrando como vai ser o dark room da Farofa pic.twitter.com/vG71cHEPf2 — PEDRAO (@Itspedrito) December 4, 2022

