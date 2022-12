Farofa da Gkay: MC Mirella é flagrada beijando ex-noivo de Sthe Matos

Parece que a troca de casais, um ano após a polêmica em A Fazenda 21, está dando certo. Na Farofa da Gkay, que ocorreu na noite desta terça-feira, 6, a funkeira MC Mirella foi flagrada trocando beijos com Victor Igoh.

O empresário, que era noivo de Sthe Matos, não se inibiu com as câmeras e continuou trocando carícias com a cantora, dançando ao som de Leo Santana que foi o convidado para se apresentar no aniversário da influenciadora. Os dois já estão ficando há alguns meses e não escondem a relação de amizade mais que colorida.

No vídeo, é possível observar o clima de romance entre os famosos. Vale lembrar que os dois só se conheceram após a polêmica entre Sthe Matos e Dynho Alves dentro do reality show da Record TV, onde a baiana teve uma amizade íntima com o dançarino. Com a saída de Sthe, Victor pediu a separação e Mirella entrou com pedido de divórcio.

E a Mirella curtindo a ‘Farofa’ com o Victor Igoh, ex da Sthe Matos #farofadagkay #colanabanca pic.twitter.com/sYyftRJrQL — Central Reality (@centralreality) December 7, 2022

