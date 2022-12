Farofa da Gkay: Designer revela que planejamento começou há um ano

A quarta-feira, 7, foi o último dia da Farofa da Gkay, que aconteceu em Fortaleza, Ceará. Com atrações como Ivete Sangalo, Gloria Groove, Luisa Sonza e Léo Santana, a festa reuniu diversas celebridades e subcelebridades em três dias de show e folia. Em entrevista ao Vida&Arte, a designer de eventos Gil Santos, 54, conta como foi trabalhar na organização do local. Seu trabalho com a Farofa começou na edição do ano passado.

Trinta dias antes do evento, a influencer Gessica Kayane a convidou para a produção. “Faltando um mês para a festa, eu recebi um áudio dela. Eu não a conhecia. Naquele ano, ela disse que eu era a melhor de Fortaleza e que queria que eu fizesse a Farofa. Produzi tudo em 30 dias e foi um sucesso absoluto. Na festa de 2021, ela já me contratou para fazer a desse ano”, conta a designer.

Gil nasceu na Bahia e trabalha em eventos há 25 anos. Já nomeada a melhor vendedora da loja “Forum” do Brasil, sua carreira começou quando foi convidada pela promoter Licia Fabio para decorar uma festa. Após este seu primeiro trabalho, Gil foi contratada pela empresária, o que a motivou ainda mais no ramo. A designer mora em Fortaleza há oito anos e faz parte da organização dos eventos mais influentes do estado.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

De volta à Farofa

A baiana revela que os planejamentos para a Farofa de 2022 duraram um ano, com 15 dias de montagem. Sua equipe é composta por mais 30 pessoas, e em todo o evento trabalham mais de 400 profissionais. Gil conta que o principal desafio é pensar em algo que gere conteúdo para centenas de influencers durante três dias: “Eles têm que ter o que postar”, afirma.

“É sempre divertido. A Gkay tem umas ideias loucas e eu sou mais louca ainda quando tento executar. É trabalhoso, mas principalmente gratificante”, diz ela.

Atualmente, Gil acompanha a influencer por todos os seus trabalhos no Brasil e revela que, apesar de se falarem pouco devido à agenda de Gkay, há muita confiança envolvida. “Participar de um evento desses é um sonho. É uma confiança que ela deposita em mim. Nos falamos pouco, são 2 ou 3 reuniões online, no máximo. Ela gosta que eu surpreenda, que eu saia da casinha, e dá certo porque isso é o que eu mais sei fazer!”, finaliza a designer.

Sobre o assunto Farofa da Gkay: Tirullipa é expulso após puxar biquíni de convidadas

Farofa da Gkay: Pedro Sampaio compara festa de influencer com o Grammy

Farofa da Gkay: Viih Tube retorna grávida na edição de 2022 da festa

Podcast Vida&Arte



O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui

Tags