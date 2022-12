Farofa da Gkay: anfitriã e tiktoker discutem nas redes sociais

Gkay e o influenciador digital Matheus Costa discutiram após o jovem publicar em suas redes sociais que não foi convidado para a Farofa da Gkay, festa em Fortaleza que comemora o aniversário de Gessica Kayane até quarta-feira, 7.

No Twitter, Matheus disse que não foi convidado para a festa. "Agora é oficial: eu não fui convidado para a Farofa da Gkay", escreveu. Logo depois, Gessica desmentiu a informação em suas redes sociais.

"Gente convidei ele agora e ele disse: 'não tem hotel. Eu disse': fechei um hotel só para convidado; ele disse que não tinha voo, eu falei: 'aluguei um avião só pra farofa'; ele disse que não sabia como chegar no hotel, eu falei: 'vai ter uma van te esperando no aeroporto'; enfim né…", rebateu.

Com a repercussão, o influenciador digital comentou nos stories do Instagram que não teve a intenção de obrigar Gkay a convidá-lo para o evento. "Ela não precisa me chamar, o bagulho é dela, ela chama quem ela quiser, eu só falei pros meus seguidores que eu não vou”.

“Só que ela fez um comentário no Twitter como se ela tivesse feito de tudo para eu ir e eu não quis, sendo que não é verdade, eu só falei isso 'Gkay agora não dá mais pra eu ir'", finalizou, contrariando a Gkay.

gente convidei ele agr e ele disse: não tem hotel eu disse: fechei um hotel só pra convidado; ele disse que não tinha voo, eu falei: aluguel um avião só pra farofa; ele disse que não sabia como chegar no hotel, eu falei: vai ter uma van te esperando no aeroporto; enfim né… — 26 DIAS PRA FAROFA (@gessicakayane) December 4, 2022

Fiz isso já — 26 DIAS PRA FAROFA (@gessicakayane) December 4, 2022

O que é a Farofa da Gkay?

A Farofa da Gkay é uma festa que acontece anualmente desde 2017 e comemora o aniversário da influenciadora digital de humor Gessica Kayane, conhecida como Gkay.

O evento é marcado pela presença de artistas, subcelebridades e personalidades famosas da internet do Brasil. Além de música ao vivo, a festa é marcada pela presença de um “dark room” (conhecido como “quarto do sexo”).

Na internet, divulgações da “Farofa da Gkay” de 2022 prometem que o evento deste ano será maior do que a polêmica edição de 2021. Com avião fretado exclusivamente para os convidados, os convites foram enviados em sacos de lixo com joias luxuosas, abadás e enxaguante bucal para a "pegação" dos convidados.

Quem é Gkay?

Gessica Kayane Rocha de Vasconcelos, 30 anos, conhecida pelo apelido de Gkay, é uma influenciadora digital que nasceu no interior de Paraíba. Ela também é atriz e atualmente possui mais de 20,6 milhões de seguidores em seu perfil no Instagram, onde publica vídeos de humor.

Gkay começou a produzir vídeos para a internet em 2013 com os irmãos. Em 2017, a jovem fez a sua primeira turnê de stand-up pelo Brasil, época em que conheceu outras personalidades da internet e tornou-se mais popular em outros meios. Atualmente, Gessica é conhecida por ser amiga de “todos os influencers”.

Quem é Matheus Costa?

Matheus Costa, 26 anos, é um jovem que começou a viralizar nas redes sociais em 2021 por fazer pegadinhas com o seu pai. “Falando errado” propositalmente algumas palavras, ele grava a reação enfurecida de seu progenitor.

Os vídeos de Matheus já somam centenas de milhões de visualizações no Tiktok.

