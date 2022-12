Farofa da Gkay: saiba quem foi chamado e quem já chegou em Fortaleza

A festa que comemora o aniversário da influenciadora Gessica Kayane, a “Farofa da Gkay”, acontecerá esta semana entre os dias 5 e 7 de dezembro, no Marina Park Hotel em Fortaleza. Cerca de 500 pessoas foram convidadas para o evento e viajarão em um avião personalizado para Fortaleza.

A “Farofa da Gkay” de 2022 promete ser maior do que a polêmica edição de 2021. Com avião fretado exclusivamente para os convidados, os convites foram enviados em sacos de lixo com joias luxuosas, abadás e enxaguante bucal para que a pegação dos convidados.

Segundo a assessoria, o evento deste ano também terá mais pessoas convidadas e um “Dark Room” com maior investimento também.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Atrações confirmadas para a "Farofa da Gkay"

Várias atrações musicais foram confirmadas para cantar no evento. Entre elas: Anitta, Ivete Sangalo, Pedro Sampaio, Luísa Sonza, Wesley Safadão.

Famosos e influenciadores digitais também fazem parte da lista de convidados: entre eles, Bianca Andrade (Boca Rosa), Kéfera Buchmann, Gabriela Versiane, Viih Tube, Eliezer, Jade Picon, Gabi Luthai, Gil do Vigor, Paulo André (P.A.), Vanessa Lopes, Vivi, Juliano, Lucas Maciel, Vittor Fernando e João Guilherme.

Além deles, estão confirmadas as presenças de: MC Loma, Narcisa Tamborindeguy, Thaynara OG, Arthur Picoli, Camilla de Lucas, Álvaro, Lívia Aragão, Renata Santti, Felipe Sena, Caick, Mirella Santos e Karoline Lima, e Fernanda Catania (Foquinha).

Influenciadores que já chegaram em Fortaleza para a "Farofa da Gkay"

Alguns famosos e influencers já chegaram ao evento, optando por não viajar pelo avião fretado da Gkay. Os primeiros a chegar de forma independente foram: Alvaro Xaro, Thaynara OG, Paulo André, Victor Augusto (Loud Coringa), Gabriela Sales (Rica de Marré) e Lara Silva.

No último dia 4 de novembro, a sensitiva Chaline, conhecida por prever o falecimento da cantora Marília Mendonça, afirmou que o avião de Gkay poderia cair e gerar acidente sério aos convidados. A previsão da vidente preocupou muitos fãs da influencer e de outros famosos que foram convidados ao evento.

Sobre o assunto Farofa da Gkay: influenciadora fecha hotel 5 estrelas; diárias podem chegar a 10 mil

Farofa da Gkay: "Dark Room" da festa terá algemas, chicotes e fantasias

Viih Tube rebate ataques sobre ter engravidado "por marketing"

Anitta revela diagnóstico de Epstein-Barr, vírus que pode causar da esclerose múltipla

Anitta dá entrada em hospital, mas tranquiliza fãs: "Tá tudo bem"

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui

Tags