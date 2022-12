Gkay é criticada por comparar partes íntimas de Neymar e Pedro Sampaio

Influenciadora falou sobre craque do PSG no programa de Tatá Werneck

A influenciadora Gkay voltou a ser um dos comentários nas redes sociais. A famosa esteve no programa Lady Night, da humorista Tatá Werneck, e contou que recebeu uma "sarrada" do jogador Neymar.

No momento da brincadeira, a influenciadora comparou a parte íntima do craque do PSG com o do amigo Pedro Sampaio.

"Queria saber: 'O que é que tem no Neymar?'. Pelo o que a calça jeans, que era branca no dia, lembro-me bastante. Acho que (o pên*s) estava ali para meia bomba. Abaixo do cavalo, acima do Pedro Sampaio", comentou.

'Sarradinha de leve': GKAY revela que falou com Neymar sobre gravidez pic.twitter.com/m6q8Z8uhsS — Tucumamidias3 (@tucumamidias31) November 29, 2022

O comentário de Gkay, no entanto, gerou uma repercussão negativa para a famosa, que recebeu críticas dos fãs e internautas sobre a exposição exagerada de sua intimidade.

