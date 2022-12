Viih Tube rebate ataques sobre ter engravidado "por marketing"

A influencer Vitória de Felice Moraes, conhecida como Viih Tube, 22 anos, publicou no Tiktok um desabafo sobre comentários negativos que vem recebendo desde o anúncio de sua gravidez. Entre as falas, ela nega que a gestação tenha sido uma estratégia de marketing e afirma que não planejou, apesar do sonho de ser mãe.

Viih Tube inicia seu vídeo negando especulações sobre o anúncio de sua gravidez: “As pessoas têm uma imagem de que só porque eu sou conhecida, famosa é tudo por marketing, é tudo biscoito, é tudo por engajamento, por views, like…”.

“Vocês acham que foi fácil anunciar a gravidez da minha primeira filha com um namorado que eu tinha acabado de começar a namorar, com vinte e dois anos, e anunciar ao Brasil todo entender o que estava acontecendo na minha vida… você acha que foi fácil? Não gente, não foi”, afirma a influenciadora em sequência.

Também atriz, Viih Tube destaca que será mãe “como toda mãe” e que sua gestação não será diferente porque a jovem é famosa. A influencer conta que passará por todos os processos da maternidade e pede que as pessoas não diminuam esse momento de sua vida.

Sonho de ser mãe

“Eu sempre quis ser mãe, mas eu não planejei a gravidez. Eu não estava esperando, foi um susto. Então, não achem que é tudo mil maravilhas só porque eu sou famosa e que eu vou ser menos mãe só porque eu sou famosa”, destaca.

A artista finaliza argumentando que compartilha os momentos de sua gestação porque os fãs “recebem bem” sua filha. Ela conta que gosta de publicar fotos de sua barriga crescendo e não irá parar “de pessoas amarguradas”.

Viih Tube fala sobre críticas a Eli

Em entrevista ao UOL Splash, a influenciadora comentou sobre críticas que recebe em relação ao pai de sua filha: "Nesse momento, o que mais me magoa é quando falam sobre o Eli como pai. As pessoas não conhecem ele, não convivem conosco".

"As pessoas acham que ele não vai ser um bom pai, que ele nunca quis ser pai, que ele vai me abandonar, que ele não queria a Lua. Essas coisas magoam mais a mim que ele, porque ele já fica: 'eu vou provar o que para eles? Estou feliz e ponto'”, conclui.



