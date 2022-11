Mc Loma desabafa sobre pai da filha: "Isso está me matando por dentro"

Após a festa de "mesversário" de sua filha, Mc Loma fez um apelo na internet para que os fãs parassem de perguntar sobre a paternidade de Melanie, 2 meses. A artista caiu em lágrimas após vídeo do influenciador Lucas Albert brincando sobre conhecer o genitor da criança nesta quarta-feira, 9.

O aniversário de Melanie, filha de Mc Loma, foi comemorado em uma festa com o tema “As Branquelas” (filme de 2004). O evento foi registrado com alegria nas redes sociais e alimentou diversos comentários na internet. Entre eles, um vídeo de Lucas Albert, ex-amigo de Loma, fazendo piadas sobre conhecer o pai da criança.

O vídeo fez com que a artista chorasse e pedisse para seus seguidores não comentem mais sobre o assunto: "Gente, parem de tocar nesse assunto do pai da Melanie. Isso está me matando por dentro. Apenas parem, eu imploro!".

Família e amigas de Mc Loma ajudaram ela a se acalmar e gravaram vídeos reclamando de Lucas Albert e do boato criado por ele. “Entrava na nossa casa e agora tá falando besteira na internet para ganhar biscoito. Nossa amiga tá chorando por causa dele”.

MC Loma abalada e chorando depois do que o influenciador Lucas Albert fez. Tadinha! pic.twitter.com/C4r4rLYBL3 — Cereja Negra (@blogcerejanegra) November 10, 2022

Pai da filha de Mc Loma disse sentir vergonha da gravidez

Na última segunda-feira, 7, Loma e as gêmeas Mirella e Mariely Santos falaram em entrevista que a identidade do pai de Melanie não foi divulgada porque ele humilhou a mãe quando ela anunciou a gravidez.

“Eu falei assim para o menino: 'Olha, eu estou grávida'. Aí, ele [respondeu]: 'É? Está bom, mas não fala para os meus amigos, não. Fala para ninguém, não. Cala a boca'. Os próprios amigos dele falaram que ele estava com vergonha”, narrou a cantora.

Loma, no entanto, não fez teste de DNA. A cantora disse que a reação do pai foi parar de falar com ela: "Meus advogados vão falar com você, porque eu não quero falar com você não. A partir de hoje, vai ser você com meus advogados”.

“Ele não trabalha, ele é lascado. Eu não queria falar nada para prejudicá-lo. Só queria falar para ele estar presente na vida da bebê”, comentou Loma.

A artista finalizou o assunto falando sobre orgulho: "Não tenho vergonha nenhuma de ser uma mãe solo, até porque acho que sou uma mulher fo** por estar carregando essa barra toda, sabe? E vou ser uma mãe incrível para a minha filha. Ela vai ter tudo, e eu não vou depender de homem nenhum para dar o melhor para a minha filha”.

meu deus a loma e as gêmeas macetando o pai da filha da loma pic.twitter.com/Cl718QnxqT — glay (@glayzinhooo) November 8, 2022

