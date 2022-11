Thalita Carauta e Rodrigo Sant'anna rompem amizade de 20 anos

Atores interpretavam Valéria e Janete no Zorra Total, programa humorístico da Rede Globo

Rodrigo Sant'Anna e Thalita Carauta, a dupla Valéria e Janete no "Zorra total", romperam uma amizade de mais de 20 anos e não se falam mais. As informações são do Jornal Extra.

Os atores se tornaram amigos antes da fama, e o motivo do rompimento é um mistério até para os amigos mais próximos deles. Rodrigo e Thalita romperam também no virtual e deixaram de se seguir no Instagram.

Os atores fizeram grande sucesso juntos quando estrelaram, há dez anos, a inesquecível dupla Valéria e Janete. A carreira de ambos decolou depois da febre que viraram os personagens na época.

Rodrigo participou de programas como "Vídeo Show" e "Tô de Graça". Atualmente ele encabeça o elenco do seriado "Plantão sem Fim", do Multishow.

Já Carauta esteve no elenco de "Chapa Quente" (2015) e "Segunda Chamada" (2019), além das novelas "Segundo Sol" e "Todas as Flores", atualmente em cartaz no Globoplay.

