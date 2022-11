Moisés Loureiro lança especial de comédia no YouTube

O especial "Moisés Loureiro - Volume 1" estreia nesta sexta-feira, 18 de novembro, no YouTube, mostrando a apresentação que ocorreu no dia 29 de julho no TJA

O humorista cearense Moisés Loreiro lança seu primeiro especial de comédia no YouTube nesta sexta-feira, 18 de novembro. Intitulado "Moisés Loureiro - Volume 1", o especial foi gravado no dia 29 de julho no palco principal do Theatro José de Alencar, onde mais de 1200 pessoas assistiram a apresentação.

O nome do projeto é inspirado nos clássicos discos de forró, que eram lançados por volume no início dos anos 2000. Para Moisés, o especial é uma mistura de histórias e vivências que passaram por ele.

"Tem um pouco de todos os lugares que passei e de todas as pessoas com quem troquei. Inevitavelmente, é um show sobre o Ceará, nosso povo e nossos costumes. Já fiz esse show em todo buraco, sei que funciona em todo canto, mas tem umas coisinhas que só quem é cearense vai entender!", declara.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O comediante ainda ressalta a emoção de ter se apresentado no Theatro José de Alencar. "O Theatro José de Alencar é um espaço que faz parte da minha formação como artista. No palco do TJA eu já assisti gigantes da nossa cultura como José Celso Martinez, Silvero Pereira, Lirinha, Denis Lacerda, Carri Costa e agora… eu!", destaca..

Especial "Moisés Loureiro - Volume 1"

Quando: sexta, 18 de novembro, às 11h

Onde: YouTube.com/MoisesLoureiro

Classificação Indicativa: 14 anos

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui.

Tags