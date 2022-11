Incêndio atinge cidade cenográfica de novela da Globo

Um incêndio de grande proporção acontece nos Estúdios Globo, onde a emissora grava suas novelas, na tarde desta sexta-feira, 18, no Rio de Janeiro.

O fogo atinge a cidade cenográfica da novela "Todas as Flores", de João Emanuel Carneiro, que é exibida no Globoplay, plataforma de streaming da gigante brasileira. O foco é na Rhodes, loja que está no centro da história e que na trama também sofreu com um incêndio.

Segundo a Globo, as dimensões do incêndio ainda são avaliadas e não há mais detalhes no momento.

URGENTE: grande incêndio atinge área do Projac, Estúdios Globo, em Jacarepaguá. Bombeiros já estão combatendo o fogo @sbtrio pic.twitter.com/UhmwvIWseA — Diego Sangermano (@disangermano) November 18, 2022

Em abril do ano passado, um outro incêndio atingiu uma torre de refrigeração do Estúdio Globo. Outro caso foi registrado em 2017, quando um galpão da novela "Deus Salve o Rei" pegou fogo. Não houve feridos em nenhum caso.

