Casimiro adia casamento após testar positivo para covid-19

O influenciador e streamer Casimiro Miguel anunciou o adiamento do seu casamento com Anna Beatriz Lima, marcado para este sábado, 19. A decisão foi tomada após ele testar positivo para covid-19.

"Fala rapaziada, tudo bem? Estou passando aqui para fazer um comunicado não muito feliz. O meu casamento, que seria agora dia 19, não vai acontecer. Ontem (quarta-feira), eu testei positivo para a Covid e numa decisão nossa, que foi muito doída, mas foi melhor para todo mundo e para saúde dos convidados, a gente decidiu adiar esse casamento provavelmente para o mês que vem", disse em vídeo publicado nas redes sociais.

Ele ainda garantiu aos fãs que está bem e que seguirá com os trabalhos de cobertura da Copa do Mundo. "Estou bem, estou sendo medicado, está tudo sob controle e espero voltar mais forte do que nunca para Copa do Mundo que está chegando. Estamos juntos, galera", afirmou.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Ellen Pompeo se despede de Grey’s Anatomy: "Para sempre grata"

Liniker se torna primeira artista trans brasileira a ganhar Grammy Latino

Moisés Loureiro lança especial de comédia no YouTube

De Jojo Todynho a Casimiro: Confira famosos que serão comentaristas da Copa

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui

Tags