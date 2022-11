Festival Concreto: Cidade Jardim II recebe série de ações artísticas

O encerramento da oitava edição do Festival Concreto acontecerá em Fortaleza a partir desta sexta-feira, 18. A programação segue até o dia 26 de novembro, promovendo intervenções no complexo Cidade Jardim II, localizado no bairro José Walter.

A oitava edição do festival internacional de arte urbana realizou intervenções artísticas em parceria com artistas internacionalmente renomados. Prédios, ruas, alamedas e muros ganharam mais cor e vida através das obras dos artistas alemães Doppeldenk e Manuel Gerullis, dos espanhóis Asem Navarro e Rode, da colombiana Gleo e da mexicana Mônica Loya.

A programação tem início com oficinas de arte, feirinhas, apresentações musicais e arte urbana para os cerca de 22 mil moradores da Cidade Jardim II.

“A ideia do Concreto parte muito da noção de que todas as pessoas devem ter direito ao acesso à arte e que aquilo que entendemos como arte é um universo muito complexo, que vai além de espaços tradicionais como museus, galerias e exposições”, disse Narcélio Grud, artista urbano e idealizador do Festival.



Sobre o Festival Concreto

Criado em 2013, o Festival Concreto busca fomentar a apreciação artística e aproximá-la do público geral, partindo do conceito de que manifestações artísticas devem ocupar os espaços urbanos e estarem cada vez mais próximas da população, e de que não é preciso sair de seu espaço de convivência para consumir arte. O Festival chega ao encerramento de sua 8ª edição com programação voltada ao público e papel impulsionador entre os artistas locais.

Confira a programação completa

Sexta-feira, 18

Boas-vindas dos artistas

Rolê tour pelo residencial artista e comunidade



Sábado, 19

9 horas - Início das pinturas dos murais



Domingo, 20

9 horas - Pintura dos murais



Segunda-feira, 21

9 horas - Pintura dos murais

17 horas - Abertura da Midiateca Concreto



Terça-feira, 22

9 horas - Pintura de murais

19 horas - Masterclasses com artistas convidados



Quarta-feira, 23

9 horas - Pintura de murais

17h - Concreto Vital

19 horas - Masterclass com artistas convidados



Quinta-feira, 24

9 horas - Pintura de murais

17horas - Concreto Vital

19 horas - Masterclass com artistas convidados



Sexta-feira, 25

17 horas - Concreto Vital e Feirinha criativa



Sábado, 26

15 horas - Atividades Infantis

16 horas - Tour com os artistas nos murais

17 horas - Feirinha criativa

18 horas - Inauguração Mobiliário Urbano

18 horas - Apresentação musical de Hip Hop

19 horas - Video Mapping



