Último show de Elton John será transmitido ao vivo no Disney+

"Elton John: O Show da Despedida" será transmitido ao vivo e exclusivamente na plataforma na noite do domingo, 20

Nesse domingo, 20, o Disney+ transmitirá, exclusivamente na plataforma, a última apresentação de Elton John que acontece nos Estados Unidos, às 23hrs30min (horário de Brasília). O show, intitulado “Elton John: O show da Despedida”, conta com a participação de Dua Lipa, Kiki Dee e Brandi Carlile, além de servir como prelúdio para o recém-anunciado documentário original do cantor.

Há 47 anos, em novembro de 1975, a performance de Elton John no Dodger Stadium consolidou seu sucesso mundial. Para completar o ciclo, o cantor retorna ao mesmo local para honrar o público com seu último show.

“Sentir a energia dos melhores fãs, não apenas novamente no Dodger Stadium, mas desta vez de todo o mundo, daqueles que assistem ao vivo de suas casas, será algo realmente muito especial para mim. Estou entusiasmado para celebrar esta noite especial com o mundo inteiro. Espero que todos sintam o poder e a alegria que é se apresentar em um palco tão icônico como o Dodger Stadium. Como fiz há quase 50 anos”, comenta Elton John.

Documentário exclusivo

A apresentação do cantor servirá como anúncio para o documentário original da Disney: “Goodbye Yellow Brick Road”, previsto para 2023. Dos diretores R.J. Cutler e David Furnish, a produção é um longa-metragem sobre Elton e revelará imagens inéditas de ensaios e shows nunca vistas dos últimos 50 anos, além de material de arquivo pessoal e entrevistas exclusivas.

O documentário também mostrará seus últimos meses de turnê e relembrará os primeiros cinco anos de carreira, de 1970 a 1975, quando lançou 10 álbuns, dos quais sete ocuparam o primeiro lugar nas paradas da Billboard e se tornaram um fenômeno mundial. O documentário será exibido em festivais internacionais antes de ser disponibilizado no Disney+, com previsão de estreia em 2023.

“Crescendo na Inglaterra nas décadas de 1980 e 90, nós, como todas as pessoas de nossa geração, podemos nos recordar de inúmeros momentos em que a música de Elton foi a trilha sonora de nossas vidas. Poder trabalhar com o Sir Elton John e a equipe da Disney no que se tornará, sem dúvidas, um marco cultural, é um momento muito especial, tanto pessoal quanto profissional, pelo qual somos muito gratos”, disseram Gabe Turner e Ben Winston, da Fulwell 73 Productions, em declaração conjunta.

Elton John Live - Farewell from Dodger Stadium

Quando: domingo, 20, às 23h30min (horário de Brasília)

Onde: Disney+

