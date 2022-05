Luana Piovani é processada em R$100 mil por indenização de danos morais

Rafael Ilha entrou com uma ação judicial contra Luana Piovani por publicação no Instagram que o chamava de abusador. O ator pede R$ 100 mil

Rafael Ilha anuncia processo contra Luana Piovani por uma publicação feita no Stories do seu perfil no Instagram, onde havia uma montagem com seis artistas e ela os chamava de abusivos na legenda. O processo corre na 7ª Vara Cível do Foro Central Cível, Comarca de São Paulo.

Em uma entrevista para o “Domingo Espetacular”, Rafael comentou sobre o constrangimento que a publicação causou, principalmente em relação ao seu filho de 18 anos, que questionou a declaração. "Em tudo o que passei na minha vida, momentos bons e ruins, eu não tenho nada de relacionamento abusivo, de agressões às mulheres", comentou o ator.

O advogado de Rafael Ilha disse que, no momento, espera a intimação de Luana Piovani. A atriz não se manifestou sobre o caso.

A publicação de Luana Piovani

A publicação, feita no Stories da atriz em 22 de abril, possuía a legenda “Recebi, não conhecia todos, mas depois da explicação entendi. Tudo abusivo, e o Brasil? Aaaammmmaaaa!” e seis artistas na imagem. São eles:

Dado Dollabela : ex-noivo de Luana Piovani, que foi denunciado por agressão física



: ex-noivo de Luana Piovani, que foi denunciado por agressão física Marcos Harter : participante do BBB 17, que foi expulso por agressão à Émile Araújo no programa



: participante do BBB 17, que foi expulso por agressão à Émile Araújo no programa Lucas Viana : vencedor de A Fazenda 11 e expulso do reality “Are you the one? Brasil” por agressão física e acusação de assédio



: vencedor de A Fazenda 11 e expulso do reality “Are you the one? Brasil” por agressão física e acusação de assédio Arthur Aguiar : polêmico campeão do BBB 22. Não há acusação de abuso físico



: polêmico campeão do BBB 22. Não há acusação de abuso físico MC Biel : finalista de A Fazenda 12, acusado de assédio por jornalista e de agressão física em caso nos EUA



: finalista de A Fazenda 12, acusado de assédio por jornalista e de agressão física em caso nos EUA Rafael Ilha: vencedor de A Fazenda 10. Não há acusação de abuso físico

