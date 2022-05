Anitta desabafa no Twitter sobre pesadelo e faz pedidos de orações

Nesta segunda-feira, 2, a cantora Anitta desabafou nas suas redes sociais sobre um pesadelo seu durante a madrugada. No Twitter, a artista mencionou que a guerra na Ucrânia ainda não havia acabado e pediu ao seu público para que intensificassem as orações.

“Tive um pesadelo do nada aqui e acordei. Queria pedir algo aos meus seguidores que estou fazendo agorinha. A guerra ainda não acabou. Só a mídia que não tá rendendo mais tantos cliques então não está mais falando tanto sobre isso como antes. Mas devemos continuar rezando. O poder da oração e de enviar pensamentos e pedidos positivos ao universo é maior do que muitos imaginam", disse ela.

A cantora ainda acrescentou que devido à falta de clicks, as mídias não estão comentando sobre a guerra como antes. E completou afirmando que enviar pensamentos e pedidos positivos ao universo “é maior do que muitos imaginam”.

"Vamos continuar rezando pra que isso acabe. Não só a guerra. Mas também a fome, a miséria, o descaso com a natureza, o assassinato do povos indígenas. Precisamos de muitas orações pedindo a paz que nosso mundo tanto precisa. Deus esteja com todos nós sempre. Amém", comentou em suas redes sociais.

O conflito entre Rússia e Ucrânia eclodiu no dia 24 de fevereiro deste ano. Após quase dois meses de guerra, a Rússia parece ter mudado sua estratégia diante da resistência ucraniana. Após os russos terem falhado em tomar Kiev (capital ucraniana), eles agora concentram seus esforços em Donbas e Mariupol. Segundo o site da BBC News, acredita-se que mais de 10 milhões de ucranianos deixaram suas casas - 4,3 milhões destes abandonaram o país.



