Quadro "Câmeras Escondidas", do SBT, viraliza em perfis internacionais

Um dos episódios do quadro "Câmeras Escondidas", do SBT, viralizou em um perfil internacional no Twitter

Muitos brasileiros conhecem o quadro “Câmeras Escondidas”, do SBT. O conteúdo, exibido semanalmente na emissora, mostra pegadinhas com pessoas comuns. Nesta semana, um dos antigos episódios viralizou entre perfis internacionais do Twitter.

O vídeo que se tornou popular na internet foi um trecho retirado de um episódio de dezembro de 2013. Na época, o objetivo era divulgar “Carrie, a Estranha”, um filme de terror em que uma adolescente descobre ter poderes telecinéticos.

Nas redes sociais, um perfil comentou: “a versão brasileira da pegadinha da Carrie é ainda mais assustadora”. No conteúdo de um minuto, uma atriz consegue “mover” as mesas e cadeiras, além de “prender” um homem contra a parede.

the brazilian version of the carrie prank is even scarier pic.twitter.com/ZimrUPTgGF — (@ibuffys) April 27, 2022

A publicação já reúne mais de 300 mil curtidas e 70 mil compartilhamentos. As visualizações alcançam a marca de cinco milhões.

O perfil oficial do programa do Silvio Santos aproveitou o momento para divulgar o canal do Youtube do quadro “Câmeras Escondidas”.



